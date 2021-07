Barna insistă cu interdicțiile pentru nevaccinați. Chirieac: Ce vor face celelalte state vom face și noi în România

Bogdan Chirieac, analist politic, a reacționat în direct la România TV după ce liderul USR, Dan Barna, a cerut sprijinul BOR în privința restricțiilor pentru persoanele nevaccinate.

”Ce vor face celelalte state cred că vom face și noi. Până la urmă, în pandemia asta, așa am procedat și e normal că am procedat așa pentru că România singură nu are nici capacitate de cercetare, nici de producere de vaccin, nici de analizat secvența ADN a virusului, deci ne-am bazat și noi pe ce au hotărât primele laboratoare ale planetei. Deci dacă în Franța, în Germania, în Marea Britanie, Elveția, Norvegia, în tot spațiul european, membru sau non-membru al Uniunii Europene se va proceda așa, atunci așa va fi și în România. Vaccinul funcționează în sensul în care faci forme ușoare sau medii. Doar 10% dintre cei vaccinați, infectați cu tulpina Delta, fac forme grave și și mai puțini dintre ei decedează. Deci este evident un progres. Sigur că nu e perfect, dar atâta poate omenirea în acest moment. Mai mult nu se poate. Atenție, Marea Britanie s-a vaccinat în special cu Astra Zeneca, pe care noi nu l-am acceptat. Vaccinul constituie o protecție și atunci lumea spune, domnule, dacă ești vaccinat ai mai multe drepturi decât cel nevaccinat. Nu ești obligat să te vaccinezi, dar iată, ai mai multe drepturi”, a declarat Bogdan Chirieac.

Întrebat despre fapte și despre campaniile de vaccinare din România, Bogdan Chirieac a răspuns:

”Dumneavoastră aveți încredere în Guvernul Cîțu sau în premierul Cîțu? Eu nu am. Chiar nu am, nu am cum. Îl văd. N-ai încredere în Guvern când Guvernul face campaniile alea imbecile. Erau unele care îndepărtau lumea de televizor, inclusiv pe mine. Deși oameni care făceau campanii erau absolut respectabili și chiar personalități. Atât de prost erau făcute acele campanii încât lumea nu dorea să se vaccineze. Dacă Cîțu îți spune să te vaccinezi, primul lucru pe care îl simți e să spui: domnule, dacă spune Cîțu atunci mai bine nu. O fi bun pe economie, nu știu, ne lămurim cu toții în câteva luni când va veni o criză de ne va lipi pe toți de pământ, dar dincolo de asta, pe de-o parte e lipsa de neîncredere în Guvern, pe de altă parte suntem pe locul întâi în Europa la căzut testul Pisa, acela cu analfabetismul funcțional. Lumea crede în conspiraționiști, nu în oficialități și atunci România nu e un eșec al campaniei de vaccinare. Oricine se poate vaccina, dar lumea zice: eu nu mă vaccinez că nu știu ce e în vaccin. Dar în sticla de PET de bere de doi litri, știi ce este? Că berea aia e mai ieftină ca apa. Acolo ce ți-au pus?”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Dan Barna insistă pe implementarea restricțiilor pentru nevaccinați

”România este cumva acum în situaţia în care eram înainte de criza din 2008, când vă aduceţi aminte domnul Tăriceanu ne explica faptul că sigur că da, criza e pentru restul lumii, România nu o să aibă nicio problemă. Şi am suferit cu toţii nişte ani de zile. La fel suntem şi acum. Uitându-ne la ce se întâmplă în toată lumea şi în Europa că, dacă nu ne vaccinăm vor fi necesare aceste măsuri de prevenţie pentru cetăţeni şi aceste măsuri de prevenţie vor fi adresate, cum se întâmplă în foarte multe ţări din Europa, persoanelor nevaccinate, pentru ca prin aceste măsuri întreaga populaţie să fie protejată”, a explicat Dan Barna, întrebat luni dacă va propune coaliţiei anumite restricţii pentru persoanele nevaccinate, conform romaniatv.net.

Dan Barna a precizat că va propune ca Biserica Ortodoxă să devină partener în campania de vaccinare.

”Discutăm foarte clar şi voi propune premierul ca în şedinţa de Guvern, la nivelul Guvernului să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru şi iată că Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere şi în înţelepciunea Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul BOR. Acest mesaj este timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat. Este una dintre măsuri”, a afirmat Dan Barna, la finalul şedinţei de luni a Biroului Politic Naţional al USR PLUS.

Acest articol reprezintă o opinie.