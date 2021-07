Cîțu i-a cerut demisia directorului CFR, Barna spune că a fost o replică nefericită: Zi dramatică

Trenul IR1991, care a acumulat multe ore de întârziere din cauza furtunilor de ieri seara, a ciocnirii din gara Fetești a două trenuri și căruia i s-a defectat și locomotiva ar putea fi un subiect de film, a apreciat joi vicepremierul Dan Barna, la Digi24.

„A fost o zi dramatică”, a spus Barna, adăugînd că astfel de evenimente subliniază nevoia de investiții în infrastructură.

În context, vicepremierul a vorbit și despre activitatea directorului CFR Călători, Ovidiu Vizante, care a afirmat într-o discuție televizată că nu el trebuie întrebat de soluții pentru călătorii blocați pe câmp, în două trenuri. Premierul Florin Cîțu i-a cerut ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă să îl demită pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunând că „dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”.

„A fost o replică nefericită”, a spus Dan Barna, apreciind că oamenii ar trebui judecați după fapte, nu după vorbe, iar directorul este în funcție de numai trei luni. Barna a promis o evaluare a activității lui Vizante peste șase luni sau peste un an, scrie Mediafax.

Drulă, reacţie după incidente

Întrebat ce ar fi cauzat accidentul feroviar de la Fetești, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a spus, joi dimineața, la Antena 3, că, cel mai probabil, conductorul trenului a adormit la volan.

'Vreau să transmit un semnal destul de clar către acești operatori de marfă din zona privată, pentru că, în fine, de la stat a mai rămas un singur operator, că nu se mai pot juca cu siguranța pe sistemul feroviar. Un tren de marfă a intrat în spatele altui tren trecând peste toate semnalele. Din primele informații pe care le avem de la fața locului, sistemul de siguranță automat care ar fi trebuit să frâneze trenul nu era funcțional. Ancheta o să spună de ce, o să primim chiar o primă informare chiar în cursul zilei de astăzi. Lucrurile nu erau în regulă nici cu mecanicul de locomotivă. Din ce am înțeles, da (ar fi adormit - n.r.), dar o să stabilească ancheta. Înțeleg că era și sub influența alcoolului', a spus Cătălin Drulă.

Cîţu a cerut demisia lui Vizante

Premierul Florin Cîțu a declarat, după informațiile transmise de ministrul Drulă în cazul accidentului de la Fetești, că 'nu am date suplimentare. Am fost informat de ministru, la prima oră a dimineții. O să am o discuție cu el ca să văd care sunt concluziile.'

În legătură cu modernizarea podului feroviar de la Fetești, Cîțu a afirmat că 'soluții ar trebui să vină de la Minister. Banii pentru modernizarea căii ferate au alocați la începutul anului. Execuția nu este totdeauna cea mai bună.'

De asemenea, premierul a mai spus, referitor la copiii care au stat 9 ore în tren, la Fetești, că 'mi se pare anormal să avem o astfel de situație, iar un șef de la CFR Călători să spună că soluția e din altă parte. Soluția este a celor care administrează sectorul respectiv".

"Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă.", a scris premierul Florin Cîțu pe Facebook.