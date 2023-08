Barbiemania la extrem! În El Salvador au apărut sicrie roz capitonate cu poze ale păpușii Barbie / foto

O companie de pompe funebre din El Salvador a dus Barbiemania la extrem, punând la vânzare sicrie roz cu căptușeală Barbie. Toate sunt concepute pentru fanii Barbie, conform 1news.

Sicriele de metal roz sunt vândute de Casa Funerară Alpha și Omega din orașul Ahuachapán, în apropiere de granița cu Guatemala.

Proprietarul Isaac Villegas a spus că a pus la vânzare aceste sicrie roz înainte de premiera din iulie a filmului Barbie. Ulterior, nebunia care a cuprins America Latină l-a convins să decoreze căptușeala interioară a sicrielor cu poze cu păpușa Barbie. Sicriele sunt, de asemenea, decorate cu mici stele albe.

„Am spus: „Trebuie să trecem pe această tendință”, a spus Villegas despre sicrie, menționând că „a fost un succes”.

Potrivit acestuia, agenția funerară a lansat deja o campanie de promovare în jurul sicrielor Barbie și a vândut 10 dintre ele. Deși asta nu înseamnă că 10 persoane au fost îngropate în ele - mulți oameni din El Salvador au început să-și cumpere astfel de sicrie pentru a le avea pentru ziua morții.

Villegas a spus că familiile au preferat sicriele tradiționale în culori precum maro, negru, alb sau gri. Dar în urmă cu un an, el a vândut primul său sicriu roz unei familii care dorea ca decedatul, un om foarte fericit în general, să fie îngropat într-un sicriu de culoare mai fericită.

„Vom avea mai multe sicrie roz, pentru că oamenii o cer”, a spus el.

În America Latină se comecializează deja și produse de patiserie de culoare roz, iar avioanele comerciale au sigla sigla Barbie. Propaganda politică și chiar protestele sociale sunt legate de Barbie.

În iulie, manifestanții antiguvernamentali au îmbrăcat două femei în roz și le-au pus în cutii uriașe Barbie în piața principală din Lima, capitala Peru, pentru a protesta împotriva președintelui Dina Boluarte, sub a cărei administrație poliția s-a ciocnit adesea cu protestatari.

