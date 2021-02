Bărbat, pus la pământ de jandarmii din București. "S-au așezat 3 peste mine. Nu mai puteam să respir, exact ca domnul din America". VIDEO

Potrivit acestuia, jandarmii l-ar fi urmărit după ce a plecat de la protestul din fața Parlamentului și au vrut să îi de amendă pentru că nu ar fi purtat mască de protecție. Bărbatul s-ar fi împotrivit, iar jandarmii l-au pus la pământ și l-au încătușat, transmite RomâniaTv.

"Am avut parte de agresiuni inclusiv până când am ajuns la Secția 17 de Poliție. Nu aveam voie să respir. S-au așezat 3 peste mine și eram exact în poziția pe care a avut-o domnul acela din America care a murit. Am reușit cu mare greutate să mă rotesc astfel încât să îmi asigur spațiul de respirație și să îmi trag masca mai jos pentru că altfel cu mască nu aveam cum să respir și efectiv îmi pierdeam suflul. Pe partea dreaptă se văd două suprafețe roșii, asupra sprâncenei și pe omoplat din cauza loviturii care am primit-o în momentul în care m-au lovit de asfalt cu capul. Am solicitat să se constate situația și voi depune plângere penală. Atenție, acuzația este de tentativă de omor pentru că s-au așezat pe mine, dincolo de agresiunile pe care le-au făcut.", a declarat bărbatul.

Reacția Jandarmeriei București

"S-a dispus o comisie de verificare a modului de acțiune al jandarmilor, iar concluziile acestei comisii vă vor fi comunicate. Tocmai de asta sunt aici, să vă spun adevărul din spatele imaginilor trunchiate. Întreaga acțiune pornește de când manifestarea era în desfășurare, unde colegii mei au făcut permanent recomandări pentru portul măștii și respectarea distanțării sociale, ceea ce persoana pe care o aveți în filmare a refuzat să facă. Ulterior aceasta a fost interceptată de jandarmi și i s-a solicitat să se legitimeze, lucru pe care din nou l-a refuzat și atunci procedura spune că trebuie să mergem la secția de poliție ca să reușim să facem identificarea. În momentul în care persoana opune rezistență și nu se conformează recomandărilor forțelor de ordine există ca mijloc legal imobilizarea și conducerea la sediul secției de poliție.", a declarat Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria București.