Bărbat care a pătruns în casa unei femei din Capitală, a amenințat-o și i-a cerut 50.000 de lei a fost arestat preventiv

Un bărbat a pătruns în casa unei femei din Capitală, a amenințat-o și i-a cerut 50.000 de lei

Potrivit Poliției Capitalei, luni dimineața, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, cu fața acoperită parțial, a pătruns cu forța în locuința sa, a agresat-o și i-a cerut 50.000 de lei.



Pentru că nu avea o asemenea sumă, bărbatul i-ar fi cerut femeii să acceseze un credit online, amenințând că în caz contrar își va face rău.

În acel moment, victima a aplicat pentru credit, iar bănuitul i-ar fi solicitat ca banii să-i fie transferați într-un cont, după care a fugit din locuință.



Miercuri, în baza cercetărilor efectuate, polițiștii l-au prins în flagrant pe bărbat în momentul în care victima îi dădea o sumă de bani.



Bărbatul de 38 de ani a fost imobilizat și dus la audieri, unde în baza probatoriului administrat a fost reținut. În aceeași zi, magistrații au dispus arestarea sa preventivă.

Un copac a căzut peste o femeie și soțul ei, în Parcul Cișmigiu. În 2022, Compania Municipală nu a primit nicio solicitare pentru toaletarea copacilor din acest parc

Știrea a apărut fugitiv în presa sportivă, căci femeia este soția legendarului Aurel Țicleanu, fostul mare mijlocaș al Craiovei, lovit și el, dar nu grav. Femeia a fost lovită la cap, la mână și la picior și doar echipele de intervenție au putut s-o scoată de sub copacul uriaș căzut pe alee. Se pare că problema de la picior este mai serioasă, dar, așa cum spunea Aurel Țicleanu, sunt bine. “

Să spunem că acum suntem bine. Am trecut prin clipe de mare panică. Am avut amândoi un ghinion teribil. Un copac a căzut pe noi în timp ce ne plimbam în Cișmigiu. Pe mine m-a lovit în spate, iar soției mele i-a căzut în cap, dar i-a prins și piciorul. Acum îl are în ghips, având entorsă de gradul al doilea. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat doar așa. Vă mulțumim pentru încurajările pe care voi, cei de la Craiova, ni le-ați transmis.”, a transmis Aurel Țicleanu, prin pagina de Facebook a FC U Craiova.

