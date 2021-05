Baluri absolvire. Gabriel Avrămescu (PNL): Ministrul Sănătății să găsească o soluție

"A trecut mai bine de un an de când România se confruntă cu una dintre cele mai violente de crize de sănătate din istorie, iar de doar două săptămâni, asistăm la o relaxare a măsurilor de protecție sanitară, ce a putut fi posibilă datorită scăderii evidente a numărului de îmbolnăviri. Pe de altă parte, se continuă împiedicarea desfășurării unor evenimente importante pentru o anumită categorie de populație: elevii din anii terminali, respectiv cei care ar dori să marcheze încheierea claselor a 8-a, respectiv a 12-a.

În condițiile în care ministrul Sănătății a decis deschiderea restaurantelor pentru public, nu înțeleg de ce restricționăm organizarea acestor mici evenimente atât de importante pentru cei tineri. În plus, vorbim despre aceleași persoane care oricum petrec timp împreună la orele de curs. Am asistat anul trecut, neputincioși, la festivități (dacă am putea să le numim așa), organizate pe platforme online, unde mai mult sau mai puțin creativi, elevii și profesorii au încercat totuși să sărbătorească sfârșitul de ciclu școlar.

Au lipsit, însă, lucrurile simple, care până nu demult erau atât de firești: ultimul clopoțel, îmbrățisările între colegii, care timp de 4 ani, zi de zi, au împărțit emoții și momente intense, unice. Consider că nu mai avem voie să-i privăm pe adolescenți de aceste evenimente atât de importante, nu mai avem voie să-i privăm din a trăi momente ce vor deveni mai târziu amintiri frumoase pentru întreaga viață", a scris Gabriel Avrămescu pe Facebook.

"Ministrul Sănătății să găsească o soluție"

"Consider că datoria ministrului Sănătății și a secretarului de stat, dl. Arafat, este să găsească o soluție ca evenimentele de final de clasa a 8-a și a 12-a să se desfășoare în condiții normale și astfel să nu le fie răpite tinerilor noștri amintirile “începuturilor de drum”.

Am ales această temă pentru declarația mea politică de astăzi, întrucât am avut ocazia să discut zilele trecute, la Buzău, cu câțiva profesori care sunt diriginți la clase în ani terminali, cu părinți și elevi care mi-au semnalat că nu li se pare logic să le fie limitat dreptul de a organiza balurile de absolvire, în condițiile în care mulți dintre ei mi-au mărturisit că ar fi chiar dispuși să participe la aceste evenimente chiar și cu dovada testelor Covid făcute cu 48 de ore înainte. Părinții înțeleg și ei frustrarea copiilor care sunt lipsiți de momentele la care au visat și îi susțin.

Dacă am pune la socoteală și industria Horeca, pentru care aceste evenimente au adus în fiecare an, venituri importante pentru angajați și angajatori, chiar cred că ministrul Sănătății ar trebui să ia în calcul posibilitatea organizării acestor mici întruniri de final pentru elevi", a mai scris Gabriel Avrămescu pe Facebook.