Badea și-a donat mașina! Gâdea: Nu am văzut pe cineva zilele acestea să întindă o mână

Mihai Gâdea a rememorat un gest făcut de Mircea Badea, în urmă cu mai mulți ani, atunci când acesta a dat dovadă de empatie față de oamenii afectați de inundații:

„Îmi aduc aminte de ceva totuși serios de la inundații. Când a fost atunci foarte rău, noi am strâns bani să îi ajutăm pe oameni și am făcute multe case, spre o sută. Nu mai țin minte. Acolo a fost ceva destul de tare. Din cauza unei viitor, un pompier ISU a rămas fără mașină. Și tu ai zis: Băi, dacă a rămas salvatorul fără mașină, îi dau mașina mea. Și ți-ai donat mașina. Bun. Eu nu am văzut pe cineva în zilele astea nu să doneze ceva, dar măcar să întindă o mână, ceva... . Situația în țară nu e bună deloc“, a precizat, la Sinteza Zilei, Mihai Gâdea.

Imagine tare cu Badea, Gâdea și Ursu! ”Mihai Gâdea a avut ideea”

Mircea Badea a arătat o imagine cu el, Mihai Gâdea și Adrian Ursu, pornind de la un caz din Spania pe care l-a prezentat în cadrul emisiunii sale.

„E! News ne arată următoarea treabă: Profesorii de la o școală din Spania au început să poarte fuste în clase în solidaritate cu un student care a fost exmatriculat pentru că a purtat fustă. Deci, un student din Spania a venit la școală în fustă. Profesorii au zis vom veni și noi în fustă ca semn de protest. Avem un citat: În urmă cu 20 de ani, am suferit persecuție și insulte pentru orientarea mea sexuală în liceu, unde acum sunt profesor. Am vrut să fiu alături de studentul exmatriculat și trimis la psiholog pentru că a venit în fustă. Și, totuși, oamenii de pe planetă au multă treabă?! Pe de o parte, cei de la școală au zis, frate, a venit unul în fustă, îl exmatriculăm. Ce, mă?! Ceilalți: stai că purtăm și noi, să-l susținem. De fapt, pare că oamenii n-au treabă”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Și eu vreau să-l susțin pe domnul din Spania, că ce treabă am și eu... Vă arăt o fotografie cu mine, Mihai Gâdea și Adrian Ursu purtând fustă. Noi, practic, l-am susținut pe domnul respectiv cu mult timp înainte să apară problema lui, nici nu știam că o să-l susținem”, a zis Mircea Badea (vezi imaginea AICI)

VEZI ȘI - VIDEO cu inundațiile din țară. Imagini de groază cu furia naturii