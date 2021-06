Avocatul Poporului. Fabian Gyula, singurul candidat, s-a pensionat la 49 de ani și are o pensie de peste 10.000 de lei

Candidatul pentru funcţia de Avocat al Poporului, Fabian Gyula, a declarat miercuri că s-a pensionat anul trecut, la vârsta de 49 de ani, iar pensia sa de magistrat este de peste 10.000 de lei, relatează Agerpres.



"M-am pensionat anul trecut, la vârsta de 49 de ani", a spus Fabian Gyula la Palatul Parlamentului.

Fabian Gyula susține că vârsta de 49 de ani este potrivită pentru pensionare





Întrebat dacă 49 de ani este o vârstă potrivită pentru a ieşi la pensie, acesta a spus: "Raportat la presiunea la care eşti supus în magistratură, da".



"Am lucrat 24 de ani fără să ocup funcţii de conducere, abia după aceea am avut funcţii de conducere. La un moment dat am stat 15 ani pe acelaşi scaun, practic soluţionând acea ciclicitate de dosare care nu erau simple. Mă ocupam şi de cooperare internaţională. Obişnuiesc să spun o întâmplare din această activitate după care să apreciaţi cât de grea este activitatea de magistrat. Lucram la Parchetul tribunalului când într-o noapte, pe la 4:00, am ajuns acasă şi mă sună pe telefonul fix şeful arestului. Atât mi-a spus - să ştiţi că cel pe care l-aţi audiat timp de două ore şi jumătate în cursul acestei nopţi, la verificările efectuate de medicul de la arest, s-a dovedit a fi purtător de TBC activ. A închis discuţia, mi-a zis - să aveţi grijă de copilaşii dvs.. Aceasta este activitatea de magistrat", a afirmat acesta.





Pensie de peste 10 mii de lei

El a adăugat că magistraţii au şi o serie de incompatibilităţi şi restricţii. Fabian Gyula a mai declarat că pensia sa este de peste 10.000 de lei şi a apreciat că este o pensie mare, "raportat la pensia medie".



Candidatul pentru conducerea Avocatului Poporului a afirmat că jurisprudenţa Curţii Constituţionale este "clară în favoarea magistraţilor" în privinţa pensiilor acestora. Fabian Gyula a declarat miercuri, la audierea sa în Comisiile juridice ale Parlamentului, că este absolvent de studii juridice, că timp de 25 de ani a fost procuror, iar de 22 de ani este cadru didactic în învăţământul superior.



Desemnarea Avocatului Poporului urmează să fie făcută în plenul reunit al Parlamentului cel mai probabil luni. Fabian Gyula este singurul care şi-a depus candidatura pentru această funcţie.

VEZI ȘI: Avocatul Poporului. Fabian Gyula a primit aviz favorabil de la comisiile juridice din Parlament, în pofida criticilor Comisiei de la Veneția