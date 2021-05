Avocatul lui Florian Tudor, primele declarații, după ce "Rechinul" a fost reținut în Mexic

"De discutat cu el nu am discutat pentru că nu am avut ocazia. Am văzut și eu tot din presă, dar după cum se poate observa din imagini, el a fost ridicat chiar din sediul Parchetului de acolo, deci probabil că așteaptă anumite proceduri judiciare pe care el le avea în parchet. Acum eu nu am vorbit cu el, că nu se poate vorbi cu el, dar pe măsură ce avansează ancheta vom vedea ce va urma. E impropriu spus arestat, a fost ridicat, probabil de către Parchet, și acum va fi dus în fața unui judecător în vederea deciderii extrădării sale în România, deci va fi un proces acolo ce va avea ca obiect extrădarea. Are avocați din Mexic. Nu am cum să îl ajut acolo.", a declarat avocatul Robert Bică, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Bică a vorbit și despre acuzațiile care i se aduc lui Florian Tudor în România.

"Are într-adevăr faptele enumerate și de presă, în România, dar sunt multe de spus și nu aș vrea să intru eu pe fondul cauzei acum. dacă va fi adus vom merge la declarație, se va apăra, avem argumente destule. Vă spun doar atât că pe acuzația de tentativa de omor, această tentativă de omor a format obiectul cercetărilor și în Mexic, iar acolo dosarul a fost clasat, iar autoritățile române împotriva sa au deschis aceeași investigație. Acum nu vor să țină cont de ce s-a decis în Mexic și s-a reluat investigația și în România.", a spus Robert Bică.

Ce urmează pentru "Rechinul"

Potrivit avocatului, judecătorii din Mexic urmează să decidă dacă Florian Tudor va fi sau nu extrădat în România.

"El acum va fi dus în fața unui judecător, în Mexic. Dacă se va decide acolo de către instanță extrădarea, el va fi adus în România, unde are deja mandatul de arestare. dacă nu, el va rămâne în Mexic, la dispoziția autorităților mexicane. Spun asta pentru că el acolo are alte proceduri judiciare și cunosc faptul că deține o hotărâre emisă de către justiția din Mexic din care rezultă că nu poate fi extrădat în altă țară până când nu se termină cercetările din Mexic.", a precizat Robert Bică.

Ce acuzații i se aduc lui Florian Tudor, alias "Rechinul", vezi AICI, iar momentul reținerii sale, îl poți vedea AICI.