Avionul spațial secret al Chinei s-a întors pe Pământ. Misiunea sa? Încă necunoscută

Vehiculul spațial al Chinei a fost lansat în orbită în decembrie anul trecut – cu două săptămâni înainte de ultima lansare a avionului spațial fără echipaj al armatei SUA, Boeing X-37B – fiind a treia misiune orbitală cunoscută a unui astfel de vehicul spațial chinez.

După aproximativ 268 de zile, vehiculul s-a întors într-un loc de aterizare neprecizat, conform unui scurt anunț din 6 septembrie de la agenția de stat Xinhua, care a declarat că misiunea de testare a fost un „succes complet”.

Dezvoltarea acestui vehicul de către China, despre care se știu puține lucruri în mod public, vine după ani de eforturi de a ajunge din urmă Statele Unite, considerate de mult timp cea mai importantă putere spațială a lumii, pentru a obține dominația în orbită și dincolo de aceasta.

Iată ce știm – și ce nu știm – despre avionul spațial al Chinei.

Ce este un avion spațial – și nu este o tehnologie veche?

Termenul „avion spațial” evocă adesea imaginea navetei spațiale NASA, care a efectuat 135 de misiuni între 1981 și 2011, transportând astronauți pe orbită și contribuind la construirea Stației Spațiale Internaționale. Ar putea aminti și de naveta spațială Buran a Uniunii Sovietice, care a finalizat cu succes un singur zbor fără echipaj în 1988, înainte de a fi scoasă din uz.

Însă, avioanele spațiale mai noi, care sunt în prezent testate în orbita de SUA și China, se crede că sunt mai mici decât navetele spațiale și nu au echipaj la bord. Avionul spațial X-37B al SUA este operat de către armată, în timp ce China nu a specificat dacă programul asociat cu nava spațială recent aterizată este de natură civilă sau militară.

Avioanele spațiale sunt în general nave reutilizabile care combină caracteristici atât ale avioanelor, cât și ale navelor spațiale, deoarece pot zbura atât în atmosfera Pământului, cât și în spațiu. Atât nava spațială chineză care a revenit recent pe Pământ, cât și X-37B al SUA, care a efectuat șapte misiuni de la debutul său din 2010, sunt lansate cu rachete în spațiul cosmic, dar aterizează ca avioanele pe piste, spun experții.

Avioanele spațiale sunt apreciate pentru potențialul lor de a desfășura o gamă variată de misiuni în orbita și pentru a ajuta țările să răspundă rapid la evoluțiile din spațiu, în timp ce contribuie la avansarea tehnologiei navelor spațiale reutilizabile, care ar putea fi folosită pentru călătorii umane mai frecvente în viitor.

„Nu e surprinzător. Chinezii sunt extrem de interesați de avionul nostru spațial și noi suntem extrem de interesați de al lor,” a declarat generalul Chance Saltzman, șeful operațiunilor Forțelor Spațiale ale SUA, reporterilor la o conferință din decembrie.

„Este o capacitate – abilitatea de a pune ceva pe orbită, de a face anumite lucruri și de a aduce înapoi pentru a analiza rezultatele este extrem de puternică”, spune Saltzman.

Ce știm despre programul de avioane spațiale al Chinei?

Nu prea mult.

China nu a dezvăluit niciodată ce tehnologii specifice a testat nava spațială sau nu a publicat fotografii cu aceasta, de când a început să opereze în orbită în 2020.

Un videoclip distribuit pe canalul de socializare al contractorului spațial de stat China Aerospace Science and Technology Corporation, care anunța aterizarea navei spațiale pe 6 septembrie, a prezentat un banner în loc de imagini. Textul spunea: „Este prea avansat pentru a fi arătat.”

Chiar și numele navei spațiale care a aterizat pe Pământ nu a fost confirmat de guvernul chinez, deși observatorii suspectează că ar fi vorba despre avionul spațial „Shenlong”, aflat în dezvoltare de două decenii.

Alte proiecte de avioane spațiale aflate în dezvoltare recentă în China au fost public și oficial descrise ca fiind proiecte civile, în timp ce scopul oficial al Shenlong rămâne neconfirmat, spun experții.

De asemenea, nu se știe dacă aceasta este aceeași navă sau alta din aceeași serie care a completat două misiuni anterioare – prima în 2020, care a durat două zile, și a doua, începută în 2022, care a durat 273 de zile. Toate sunt considerate de analiști ca fiind încheiate cu aterizări la facilități militare secrete de la Lop Nur, în Xinjiang, în extremul nord-vest al țării.

Un anunț oficial după lansarea din 14 decembrie a spus că nava spațială va „efectua verificarea tehnologiilor reutilizabile și experimente de știință spațială conform planului, oferind suport tehnic pentru utilizarea pașnică a spațiului.”

Dar observatorii spațiali pot – prin date de sursă deschisă, imagistică și măsurători de poziție – să monitorizeze ce a făcut vehiculul în spațiu, inclusiv urmărind eliberarea a ceea ce ei spun că ar fi un „sub-satelit” la sfârșitul lunii mai și eforturile sale aparente de a manevra în jurul obiectului. Acest lucru urmează unor exerciții similare în misiuni de testare anterioare.

„Această capacitate de a manevra aproape de un alt obiect ar putea fi utilizată pentru inspectarea bunurilor spațiale sau, potențial, pentru curățarea orbitelor de resturi spațiale. Dar acestea ar putea fi folosite și pentru scopuri nefaste, inclusiv interceptarea semnalelor sau deteriorarea fizică a altor nave spațiale,” a spus Juliana Suess, cercetător în securitate spațială la institutul de apărare Royal United Services Institute din Londra, sau RUSI.

Există folosire în scop militar?

Dezvoltarea avioanelor spațiale ale Chinei vine într-un moment în care un număr tot mai mare de țări își concentrează atenția asupra conexiunilor tot mai profunde între securitatea pe Pământ și în spațiu – și concurează pentru tehnologiile de contraspațiu, care au potențialul de a perturba sau chiar distruge activele adversarilor.

China a fost explicită în recentele anunțuri despre scopurile pașnice ale navei spațiale și ale altor inițiative în spațiu, deși analiștii spun că se numără printre marile puteri care dezvoltă capabilități de contraspațiu.

Anunțul făcut de mass-media de stat despre aterizarea navei spațiale a spus că aceasta va „deschide calea pentru metode mai convenabile și mai accesibile de călătorie dus-întors pentru utilizarea pașnică a spațiului în viitor.”

Analiștii spun că nu există dovezi că avionul spațial chinezesc este proiectat pentru a acționa ca o armă de contraspațiu, dar informațiile și capabilitățile dobândite în misiunile sale ar putea avea aplicații cu dublu scop.

„Orice lucru pe care China îl învață din operarea avionului său spațial, indiferent de scopul său principal, va dezvolta eforturile sale de contraspațiu,” a spus Clayton Swope, director adjunct al Aerospace Security Project la think tank-ul Center for Strategic and International Studies din Washington.

„Pe lângă maturizarea tehnologiilor spațiale, permite Chinei să-și dezvolte memoria musculară pentru operarea în spațiu. Este îngrijorător cum ar putea China să aplice acele învățăminte la armele de contraspațiu,” a adăugat el, conform CNN.

