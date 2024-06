Avionul militar al premierului neozeelandez, defectat în drum spre Japonia. Delegația, ”blocată” în Papua Noua Guinee

Avionul forțelor de apărare neozeelandeze cu care premierul neozeelandez Christopher Luxon făcea deplasarea în Japonia s-a defectat duminică, relatează Reuters, citat de Agerpres. Potrivit sursei menționate, această situație l-a obligat pe prim-ministru să ia un zbor comercial, a confirmat luni biroul acestuia.



Luxon petrece patru zile în Japonia, unde se așteaptă să se întâlnească cu premierul japonez Fumio Kishida și să promoveze afacerile din Noua Zeelandă.



Presa neozeelandeză a relatat că aeronava Boeing 757 s-a defectat în timpul unei opriri pentru realimentare în Papua Noua Guinee, lăsând delegația de afaceri și jurnaliștii blocați în Port Moresby, în timp ce Luxon a luat un zbor comercial spre Japonia.

