Avioanele aterizează pe un lac înghețat. Cum este posibil așa ceva - VIDEO

Un lac îngheţat a fost transformat într-o pistă de aterizare. Acest lucru nu este posibil în fiecare iarnă, însă în acest sezon este suficient de frig pentru a permite avioanelor să aterizeze pe lacul Winnipesaukee, în statul New Hampshire (nord-est), relatează luni AFP, scrie Agerpres.

Condiții speciale pentru acest aeroport

Lungă de aproape 800 de metri, pista se poate deschide numai atunci când gheaţa are o grosime de cel puţin 30 de centimetri, a explicat Paul LaRochelle, managerul acestui aeroport - singurul aeroport pe gheaţă aprobat de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), agenţia de transport aerian din SUA.



"Nu conducem camioanele noastre până aici dacă gheaţa nu are 30 de cm grosime. Dacă există 22 cm acolo, 30 cm acolo, 25 cm în alt loc, nu deschidem. Până când nu are aceeaşi grosime peste tot", a spus LaRochelle, care iese în fiecare zi pentru a măsura grosimea gheţii.

Aterizare cu dificultate





În acest week-end, grosimea a atins 50 cm şi, pe aeroport, deschis în urmă cu o săptămână, cu personal de la Departamentul de Transporturi din New Hampshire, au aterizat câteva avioane, nu însă fără dificultăţi.



"Gheaţa este alunecoasă. Mulţi piloţi spun asta", a spus unul dintre responsabilii operaţiunilor de pe pistă, Carol Niewola.



"Să întorci, să opreşti devin manevre dificile deşi ele sunt foarte uşor de făcut pe piste pavate sau cu iarbă, însă aici pe gheaţă este foarte diferit. Există un strat mic de zăpadă pe gheaţă, care oferă un pic de aderenţă, dar nu este grozav", a adăugat ea.