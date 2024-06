Avertismentul lui Bogdan Chirieac, după ce Ucraina a atacat Crimeea cu rachete ATACMS. "Cea mai proastă veste! E un lucru cumplit, pentru noi va fi o problemă"

Kremlinul a reiterat luni acuzațiile către Occident și Statele Unite în legătură cu atacurile cu rachete ale Ucrainei asupra peninsulei Crimeea din 23 iunie, controlată de Rusia. Astfel, Rusia acuză Washingtonul de faptul că sponsorizează şi înarmează Ucraina și avertizează că se vor lua măsuri de răspuns.

Ministerul de Externe de la Moscova susține că rachetele tactice ATACMS cu focoase cluster, furnizate de Statele Unite, care au fost folosite împotriva locuitorilor din Sevastopol, au fost dirijate şi coordonate de specialişti militari americani.

De cealaltă parte, Statele Unite ale Americii au precizat faptul că Ucraina ia propriile decizii de ţintire, în urma acestor acuze directe ale Kremlinului.

Cum s-ar complica lucrurile dacă rușii lovesc în Odesa - scenariu de speriat

În acest context, Bogdan Chirieac a vorbit la România TV despre scenariul în care Rusia ar ataca Odesa, caz în care Ucraina nu va mai avea pe unde să-și exporte cerealele. În cazul unei astfel de scenariu, Republica Moldova ar fi supusă unui "risc letal", susține analistul politic.

"Este cea mai prostă veste a acestui weekend! Dacă rușii se pun cu adevărat pe Odesa înseamnă că lovitura principală nu va veni în nord, ci în sud. Adică Odesa și gurile Dunării. Fără ieșire la Marea Neagră Ucraina devine irelevantă strategic și chiar economic. Agricultura trebuie să iasă pe apă, nu are altă variantă. Am văzut anul trecut cum e să nu aibă altă variantă. Acum am înțeles că au coridorul ăla prin apele teritoriale și exportă foarte mult prin Odesa, ceea ce e foarte bine.

Bogdan Chirieac: Pe noi ne doare direct

Pe noi ne doare direct fiindcă vom avea frontieră cu Federația Rusă. Ăsta e un lucru cumplit. Îți dai seama ce va face Rusia pe canalul Bîstroe! Nu mai spunem că în momentul ăla e încercuită Republica Moldova. Pentru Republica Moldova e un risc letal. Pentru noi va fi o problemă și un motiv de tensiune decenii de-acum încolo.

Cât privește așa-numita Găgăuzia... e o prostie, dar cineva o bagă în seamă. Într-adevăr, oferă un suport suplimentar Federației Ruse. Cred că efortul nostru, al tuturor, este să-i oprim pe ruși dincolo de Odesa. Și dacă se duc până la Nistru rușii și au jumătate din Ucraina, Ucraina rămâne cu ieșire la Marea Neagră, încă poate exista ca stat. Altminteri statalitatea Ucrainei e pusă în pericol" este avertismentul lui Bogdan Chirieac.

