Numărul județelor aflate sub atenționare cod galben de căldură și disconfort termic a crescut, iar pentru miercuri, majoritatea regiunilor vor fi sub avertizare cod galben, în timp ce nouă județe și Capitala vor fi sub avertizare cod portocaliu.

Meteorologii au actualizat prognoza pentru marți, extinzând numărul județelor afectate de valul de căldură. ”Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală și în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade și local de 38...39 de grade în regiunile sudice. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Local, minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Pentru miercuri, a fost emisă o avertizare meteorologică cod galben, indicând un val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic ridicat. ”Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade, va fi disconfort termic ridicat și local caniculă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, conform ANM.

Județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București se vor afla sub avertizare cod portocaliu. ”În aceste județe, valul de căldură va persista, va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, au precizat meteorologii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News