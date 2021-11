Prima ”autostradă nemțească” din România, spre Podul prieteniei, se va deschide până de Crăciun

Înainte de 20 decembrie vom circula pe drumul de intrare în țară dinspre Bulgaria, a anunțat, joi, secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, citat de Mediafax. Este vorba despre drumul de legătură DN5-Șoseaua de centură-Podul Prieteniei.



”S-au finalizat terasamentele și se lucrează la așternerea straturilor de asfalt pe zona giratoriului din proximitatea punctului vamal Giurgiu. Se amplasează parapetul median și se montează sistemul anti-orbire. Săptămâna viitoare vor fi realizate marcajele rutiere și semnalizarea verticală”, a anunțat secretarul de stat.

Potrivit specialiștilor, este prima ”autostradă nemțească” din România deoarece drumul expres a fost realizat din beton rutier, care s-a așternut prin turnare continuă. Datele tehnice arată că s-au turnat până la 1.300 de mc de beton pe zi.

Șoseaua va servi românilor care pleacă spre Bulgaria

Șoseaua va fi folosită de șoferii care pleacă din România sau vin din Bulgaria.



„Drumul de legătură DN 5 km 60+500 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400, în lungime 5,72 km, are scopul de a asigura conexiunea rutieră între DN5 si punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Acesta se desprinde din DN 5, la km 56+197, printr-o intersecție giratorie și continuă spre sud, intersectându-se cu DN 5 și DJ 507, printr-un alt sens giratoriu la km 62+404. Drumul ajunge în sensul giratoriu de la punctul vamal prin Strada Unirii, fiind executat la 4 benzi, două pe fiecare sens, cu aceeași structură ca a variantei ocolitoare”, a explicat Irinel Ionel Scriosteanu.



Lucrările au început în luna octombrie, 2021, și au costat 106,6 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Autostrada Sebeș-Turda, un nou tronson de 1,5 km deschiși

"Deschiderea traficului rutier pe lotul 2 va face utilizabili încă 1,5 km până la nodul Alba Iulia (lot 1) şi cca 3 km până nodul Aiud (lot3). Vreau să reamintesc un aspect extrem de important, din punctul meu de vedere. În urmă cu o lună, când am preluat mandatul, proiectul lotului 2 al autostrăzii Sebeş – Turda, era considerat practic ratat, din cauza întârzierilor şi blocajelor. Astăzi putem să vorbim însă despre deschiderea în acest an a acestui lot. Autostrada Sebeş – Turda (A10) are o lungime de circa 70 km şi leagă autostrada A1 (Sebeş) cu autostrada Transilvania A3 (Turda)”, a declarat, recent, Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Circulația va fi deschisă în luna decembrie a acestui an, fiind prima autostradă finalizată complet din România.