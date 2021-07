Autopilotul TESLA confundă luna plină cu... semaforul

În ciuda optimismului producătorilor, sistemele de conducere autonome sunt încă la mulți ani distanță de lansarea comercială. Chiar și cele mai avansate sisteme montate pe mașinile de serie astăzi abia au atins nivelul 2 de autonomie, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să fie pregătit în orice moment să preia controlul. Cu toate acestea, mulți posesori de mașini Tesla consideră că sistemul Autopilot este capabil să se descurce independent.

Că nu este așa, o dovedesc numeroasele accidente în care au fost implicate mașinile Tesla exact în momentele în care sistemul Autopilot controla mașina. Particularitatea sistemului Autopilot, față de alte sisteme de conducere autonomă, este că se bazează doar pe senzorii optici pentru maparea împrejurimilor. Adesea, identificarea obiectelor este departe de realitate, ceea ce a dus, de-a lungul timpului, la situații de-a dreptul hilare, atunci când acestea nu au fost direct tragice.

Un utilizator Tesla a postat pe Twitter un videoclip în care sistemul Autopilot al mașinii sale Tesla confundă în mod repetat luna plină cu un semafor aflat pe culoarea galbenă, motiv pentru care mașina are tendința de a reduce viteza. În videoclip, luna plină se află destul de aproape de linia orizontului, iar culoarea acesteia este galbenă. Totuși, dacă pentru ochiul uman nu încape îndoiala că e vorba de lună și nu de altceva, pentru „ochiul” sistemului Autopilot confuzia este maximă, scrie Promotor.ro.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD