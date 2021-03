AUR își asumă organizarea protestelor anti-restricții, dar nu și violențele. Sorin Lavric: Nu știu cine sunt acei agitatori

Protestele din București, de luni seară, au devenit violente în zona Piața Unirii. Manifestanții au distrus vitrine, tonomate de alimente, mobilier stradal, stații de autobuz, dar și geamuri ale mijloacelor de transport. Totodată, 12 jandarmi au fost răniți, trei mergând la spital, fără a necesita internarea. Sorin Lavric susține că AUR își asumă organizarea protestelor, dar nu și violențele.

"Nu știu cine sunt acei urbaniști agitatori care au săvârșit acele acte de violență. Aceste gesturi nu pot fi decât condamnate. Noi am fost într-adevăr ieri în Piața Universității. Da, cum să nu, ne asumăm organizarea acestor proteste. Cine Dumnezeu poate să accepte violențe. Nu știu cine sunt acei agitatori. Ei nu reprezintă AUR-ul, însă noi de la bun început am spus că aceste măsuri restrictive sunt abuzive. Dacă mâine AUR ar ajunge la putere ar fi suspendat toate aceste măsuri pentru că de un an de zile românii trăiesc un coșmar. Ceea ce se întâmplă în ultimele zile este expresia solicitării colective, aceasta este problema de fond, și nu această violență care apare din loc în loc. Acei agitatori pot fi foarte ușor strecurați în mulțime, tocmai pentru a crea asemenea motive de acuze împotriva AUR.", a declarat Sorin Lavric la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: Scene ca după război în centrul Capitalei. Distrugeri la Piața Unirii. Prefect: Din păcate, un grup de 300 de oameni au devenit agresivi