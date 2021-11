Auchan - ancora celor două proiecte Family Market dezvoltate de compania IULIUS, la Iaşi

Compania IULIUS şi retailerul Auchan îşi consolidează parteneriatul pe care îl au în Iaşi, prin două noi supermarketuri care vor fi deschise, anul viitor, în proiectele Family Market din cartierul Bucium şi comuna Miroslava. Supermarketurile vor fi ancore pentru primele două proiecte dezvoltate sub noul concept, pe care compania IULIUS îl implementează în zone satelit ale Iaşului. Family Market reprezintă un format de retail de dimensiuni mai mici, personalizat zonelor rezidenţiale în expansiune şi axat pe oferirea unui mix de servicii şi facilităţi necesare zilnic, în imediata proximitate.

„Auchan România este un partener de cursă lungă, prezent de mulți ani în proiectele noastre – Palas Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj și Iulius Mall Suceava – și ne bucură faptul că ne va fi alături și în noile proiecte Family Market. Strategia de a furniza facilităţi esenţiale comunităților care se dezvoltă în zonele - satelit ale orașelor coincide cu viziunea Auchan, un retailer foarte bine integrat în viața românilor. Auchan are o echipă puternic ancorată în realitatea pieței de profil şi inovatoare, care ne va surprinde și de această dată cu un concept nou, adaptat proiectelor Family Market. Mixurile specifice acestor noi proiecte sunt concentrate pe magazine specializate, servicii și branduri locale, care completează oferta unor mari retaileri internaționali”, a spus Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

„Suntem bucuroși că avem ocazia să deschidem două magazine în cadrul noilor proiecte Family Market din Iași, ale partenerului nostru tradițional, IULIUS. Acestea vin ca o continuare a testelor realizate până acum în alte locații și confirmă dorința noastră de a dezvolta supermarketuri de mari dimensiuni. Auchan Miroslava și Auchan Bucium își propun să aducă o nouă experiență de cumpărare ieșenilor, printr-un parcurs rapid și facil, într-o atmosferă convivială, cu game largi de produse alimentare la prețuri mici zi de zi, inclusiv game sezoniere, printr-o ofertă extinsă de produse proaspete fabricate în locație și o sortimentație variată de produse nealimentare de uz cotidian. În plus, vom avea spații dedicate producătorilor locali și un loc amenajat unde clienții vor putea servi masa. De asemenea, magazinele vor pune la dispoziția clienților servicii de livrare expres a comenzilor online”, a declarat Ioana Toșa, Director Teritoriu Nord Auchan Retail România.

Magazinul din Family Market Bucium va avea o suprafaţă de aproximativ 2.500 mp, iar cel din comuna Miroslava de peste 2.200 mp. Cu o suprafață de vânzare foarte mare, poziționată la limita superioară a formatului, supermarketul Auchan propune o acoperire largă a nevoilor alimentare și nealimentare ale clienților, oferind atât produse proaspete (carmangerie, brutărie, pescărie, fructe, legume, mezeluri, brânzeturi, lactate, ready to eat, ready to cook, piața Auchan etc.), produse de băcănie (dulciuri, preparate sărate), articole Bio&Eco, cât și o gamă din categoriile nealimentare: articole de îngrijire și frumusețe personală, îngrijirea casei, auto, bricolaj, textile, bagaje, grădină și multe altele. Clienţii vor găsi aici atât produsele proprii, marca Auchan, cât şi brandurile naţionale şi internaţionale binecunoscute, iar membrii MyAuchan Club vor beneficia de promoții exclusive în baza cardului de fidelitate.

Despre Family Market

Centrat pe oameni şi pe calitatea vieţii lor, Family Market înseamnă un loc în care ai acces la toate serviciile necesare, aproape de casă, punând accent pe eficiență, sustenabilitate și valorificarea timpului, prin limitarea dependenței de mașină.

Proiectat din dorinţa de a susţine dezvoltarea urbană în afara graniţelor oraşului şi de a răspunde cerinţelor locuitorilor pentru servicii imediate, conceputul Family Market integrează o zonă de retail, spaţii verzi şi de relaxare. Astfel, ambele Family Market includ un supermarket Auchan și un mix personalizat de servicii, asigurat de producători și antreprenori locali, care include: băcănie, carmangerie, brutărie, cofetărie, coffee shop, produse naturiste, farmacie, librărie, croitorie și curățătorie, mobile service, florărie, pet shop, coafor, agenție bancară, produse pentru casă și fashion.

Proiectele vor deveni și puncte de atracție socială, fiind amenajate zone verzi și de recreere, cu arbori maturi și alei de promenadă. În același timp, vor fi create locuri de parcare, noi conexiuni și accese pietonale, prin investiții de remodelare a infrastructurii din zonă.

Cele două proiecte Family Market reprezintă o investiție de 17 milioane de euro, iar CEC Bank, unul dintre principalii susținători ai antreprenorilor locali, este partenerul IULIUS în finanțarea acestora.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu 33 hipermarketuri Auchan, o rețea de 109 magazine de proximitate MyAuchan, dintre care 100 în stațiile Petrom, și 5 supermarketuri Auchan. Cu peste 280.000 mp suprafaţa netă de vânzare, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euro, Auchan propune celor circa 5 milioane de locuitori din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, permanent.

Pe www.auchan.ro, Auchan prezintă peste 25.000 de produse, clienții având posibilitatea de a intra în posesia comenzilor plasate online fie prin ridicare din magazin - Click&Collect, din parcarea magazinului - Auchan Drive sau prin livrare la domiciliu standard sau expres.

În 2021, Auchan a obținut medalia Customers’ Friend și statutul Customers’ Friend - Superior Excellence, confirmând calitatea excelentă a relațiilor cu clienții săi. Toate magazinele, depozitele și birourile gestionate de Auchan dețin certificarea Safe Guard care confirmă respectarea și implementarea corectă a celor mai bune practici de siguranță împotriva răspândirii COVID-19.