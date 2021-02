Atletico Madrid - Chelsea, la Bucureşti. Koke: Meci pe viaţă şi pe moarte

Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care gruparea spaniolă a sosit la Bucureşti fără cinci jucători de bază: Yannick Carrasco, Sime Vrsaljko, Jose María Gimenez, Hector Herrera şi Kieran Trippier.



Va fi o confruntare extrem de grea, ştim că este pe viaţă şi pe moarte. Primul meci este fundamental, se presupune că jucăm acasă, deşi partida se dispută la Bucureşti, trebuie să jucăm cât mai bine pentru a fi pe drumul cel bun. Nu trebuie să găsim nicio scuză, de Bucureşti mă leagă amintiri frumoase. Aici am câştigat primul meu titlu cu Atletico Madrid, în Europa League, după ce am învins cu 3-0 pe Athletic Bilbao în finala din sezonul 2011-2012. Cu mare entuziasm am câştigat, a spus Koke.



Pe lângă cei patru, nu a făcut deplasare în capitala României nici uruguayanul Jose Maria Gimenez, care a suferit o leziune musculară la aductorul stâng în cursul meciului cu Levante, fiind înlocuit în minutul 53.

Meciul se va disputa fără spectatori





Arena Naţională, 54.000 de locuri, a fost selectată pentru a găzdui acest joc fiind deja inclusă în circuitul UEFA EURO 2020 care va începe peste patru luni. Pe acest stadion se vor disputa patru partide de la EURO, trei din Grupa C şi o optime de finală. De asemenea, Arena Naţională va găzdui jocuri la Campionatul European U21 din 2023. În 2012, pe stadionul din Capitală a fost organizată finala Europa League, câştigată de Atletico Madrid în faţa lui Athletic Bilbao, transmite Agerpres.