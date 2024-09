Citește și: Situația din Israel, pe muchie de cuțit. Loviturile israeliene l-au vizat și pe Ali Karaki, numărul 3 din Hezbollah. SUA trimit forțe suplimentare în regiune

"Vizăm în principal infrastructuri de luptă pe care Hezbollah le-a construit de 20 de ani", a declarat şeful de Stat Major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, adăugând că armata se "pregăteşte pentru următoarele faze" ale operaţiunii, potrivit unui comunicat, mai transmite Agerpres.

Aviaţia israeliană a lansat luni seară un val de bombardamente în Valea Bekaa din estul Libanului, după o serie de raiduri care au vizat în partea de sud a acestei ţări gruparea islamistă pro-iraniană Hezbollah şi care s-au soldat cu cel puţin 274 de morţi, dintre care 39 de femei şi 21 de copii, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Armata israeliană afirmă că a lovit în seria de bombardamente de luni circa 800 de ţinte ale mişcării Hezbollah, inclusiv lansatoare de rachete sau depozite de arme şi muniţii. Una dintre aceste ţinte a fost o locaţie din apropierea capitalei Beirut unde s-ar fi aflat un comandant de rang înalt al grupării Hezbollah, Ali Karaki.

Nu se cunoaşte deocamdată soarta acestui comandant, care era responsabil pentru frontul de sud. Premierul libanez Najib Mikati a denunţat un plan de distrugere a ţării sale, unde spitalele au fost plasate în alertă în sud şi est în faţa valului de răniţi, al căror număr a depăşit o mie în urma bombardamentelor israeliene desfăşurate luni.

Spitalele libaneze se confruntă astfel cu peste 5.000 de răniţi, luând în calcul şi victimele exploziilor aparatelor de comunicaţii - pagere şi dispozitive walkie-talkie - ale Hezbollah detonate de la distanţă săptămâna trecută în două operaţiuni atribuite Israelului.

Guvernul libanez a activat luni complet planul naţional de urgenţă pentru asistarea numărului considerabil de persoane strămutate în sudul şi estul ţării în urma bombardamentelor israeliene masive. Într-un mesaj video, premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut cetăţenilor libanezi să se "îndepărteze de zonele periculoase", asigurându-i că odată ce operaţiunea israeliană se va fi încheiat vor putea reveni de unde au plecat. De partea sa, Hezbollahul afirmă că a lansat rachete asupra nordului Israelului, susţinând că ar fi lovit acolo o bază a armatei israeliene, mai transmite Agerpres.

