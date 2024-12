UPDATE. Atac la un târg de Crăciun din Germania: Cel puțin un deces și zeci de răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime / video

Update:

Cel puțin o persoană a murit și mai multe zeci de persoane au fost rănite.

Știrea inițială

Un incident grav a avut loc vineri seara la târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania, unde un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni. Informațiile preliminare indică faptul că șoferul a fost arestat, însă nu sunt încă detalii despre victime sau răniți, potrivit agenției de presă dpa.

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it's a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK