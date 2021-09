Atac la o universitate din Rusia. Studenții au sărit pe geam pentru a scăpa. Update: 8 morți și 19 răniți / VIDEO

Update:

Bilanţul atacului armat comis luni dimineaţă de către un student la Universitatea Naţională de Cercetare din Perm, oraş din Ural în estul Rusiei, a crescut la opt morţi şi cel puţin 19 răniţi, iar atacatorul a fost rănit, înainte să fie arestat, a anunţat Comitetul de anchetă rus, în timp ce mai multe media ruse transmiseseră că acesta a decedat în urma rănilor, potrivit AFP şi Meduza.io.



"La 20 septembrie, un student aflându-se într-una din clădirile universităţii a deschis focul asupra persoanelor din jur. În consecinţă, opt persoane au decedat, iar mai multe altele au fost rănite", a indicat într-un comunicat Comitetul de anchetă însărcinat cu investigaţiile cele mai importante în Rusia.



Bilanţul nu este definitiv, indică acelaşi comitet, lăsând să se înţeleagă că bilanţul victimelor ar putea să crească în următoare ore.



Ministerul rus al Sănătăţii, citat de portalul independent Meduza.io, informează despre 24 de persoane rănite, dintre care 19 cu plăgi prin împuşcare. Şapte dintre răniţi au fost spitalizaţi, dintre care unul se află în strare gravă, starea celorlalţi fiind considerată de gravitate medie.



Conform unor informaţii neconfirmate, unul dintre bodyguarzii universităţii a fost rănit, iar altul ucis.



Autorul atacului "a fost rănit în cursul arestării, întrucât a opus rezistenţă", a adăugat Comitetul de anchetă, care nu a oferit deocamdată niciun fel de informaţii despre motivele trăgătorului.



Încercând să scape din calea gloanţelor, mai mulţi studenţi au sărit prin ferestrele de la primul etaj al unei clădiri a universităţii, potrivit imaginilor video difuzate pe reţele de social media. Într-o altă înregistrare, făcută de la o fereastră, se vede un individ îmbrăcat complet în nergu, deschizând focul şi îndreptându-se spre intrarea unei clădiri.



Atacatorul, a cărui identitate a fost stabilită, dar nu a fost dezvăluită în mod oficial, a intrat în campus la ora locală 11:00 (06:00 GMT), conform serviciului de presă al universităţii.



Potrivit informaţiilor preliminare, autorul atacului este Timur Bekmansurov, în vârstă de 18 ani. Aplicaţia Mash scrie că acesta era student la Facultatea de Drept a universităţii din Perm, în specialitatea "Expertiză medico-legală".



Înainte de atac, Bekmansurov a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a cerut ca acţiunile sale să nu fie considerate un atac terorist şi a spus că nu este membru al vreunei organizaţii extremiste, conform surselor media citate.



Incidente armate de acest tip s-au înmulţit în Rusia în ultimii ani, ceea ce a condus la înăsprirea legislaţiei privind regimul armelor. În şcoli sau universităţi astfel de atacuri sunt însă rare, deşi se constată o tendinţă de înmulţire a lor în ultimii ani. Preşedintele Vladimir Putin denunţă un fenomen importat din SUA, un efect pervers al globalizării, scrie Agerpres.

Știre inițială:

Un tir a fost raportat la o universitate din Perm, Rusia, potrivit RIA Novosti, agenția de știri de stat a țării.

"Unii studenți și profesori s-au închis (ei înșiși) în săli de clasă", a declarat luni serviciul de presă al Universității de Stat din Perm, potrivit RIA. O persoană a fost rănită în urma împușcăturilor, a precizat universitatea, potrivit agenției de știri TASS, care este deținută de guvern.

De asemenea, într-o filmare apărută în mediul online, studenții au fost filmați în timp ce săreau pe geamurile universității, scrie CNN.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM