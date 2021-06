Astrogramă Nadia Comăneci. Daniela Simulescu: Pasiune, trădare! Orice lucru doare de două ori mai mult

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 la un concurs olimpic de gimnastică, s-a născut la data de 12 noiembrie 1961, în Oneşti, judeţul Bacău. Numărul total al medaliilor câştigate de Nadia Comăneci la JO, CM şi CE se ridică la 25, din care 16 de aur. Este considerată de specialişti una dintre cele mai mari gimnaste ale lumii. Este supranumită „Zâna de la Montreal”, după ce, în anul 1976, a obţinut titlul olimpic absolut, cucerind trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), una de bronz (sol) şi argint cu echipa.

Daniela Simulescu, astrogramă pentru Nadia Comăneci



„Pentru că, recent, am terminat de citit o carte, am decis să vă vorbesc despre Nadia Comăneci. Am citit Nadia și securitatea de Stejarel Olaru. (...) Nadia Comăneci este Scorpion, născută pe 12 noiembrie, la 10.00. Zodia reprezintă personalitatea. Este intensă, pasională, foarte determinată! Când se implică în ceva, se implică cu totul. Vor apărea momente de trădare, de pierdere în viața oricărui Scorpion. Nadia a trecut prin multe suferințe, veți citi și în carte. Ce e interesant în astrograma sa? Să vorbim despre poziția Lunii, care arată tiparul de atașament pe care îl dezvolți. Luna e în Capricorn. Avem de-a face cu o persoană care simte că trebuie să demonstreze, să fie tot timpul în competiție. Este greu să depășești o Lună în Capricorn. Pentru o femeie, e și mai important, pentru că arată capacitatea sa de a înțelege emoțiile și de le manifesta”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Are cinci planete în Scorpion! Cinci! Și-a dorit iubire. Când e atât de mult Scorpion, înveți să ții în tine. Orice lucru doare de două ori mai mult. În harta Nadiei, mai e de menționat ceva: are nodul Sud în Vărsător. E energia cu care noi ne naștem și pe care trebuie să o echilibrăm. Karma. (...) Are ascedent în Săgetător. Sportivă! E pragmatică, mai așezată, cu o nevoie de libertate imensă. Are o astrogramă nemaipomenită!”, a zis Daniela Simulescu.