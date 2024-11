Astrograma lui Mircea Geoană: Cum îi influențează, zodia Rac și aliniamentele astrologice, traseul politic și personal

Citește și: Se joacă la procent pentru prezidențiale. Chirieac îi recomandă lui Lasconi... să se ascundă! ”E o problemă cât casa și o spun cu durere în suflet”

Fără a cunoaște ora exactă a nașterii, analiza dezvăluie trăsături definitorii precum devotamentul față de familie, conexiunea profundă cu rădăcinile și talentul său comunicativ. Cu Luna în Gemeni, Geoană prezintă o combinație de curiozitate intelectuală și o tendință spre fluctuație emoțională, în timp ce Mercur în Leu, alături de Uranus și asteroidul Juno, subliniază abilitatea sa de a construi alianțe politice, de a inova și de a convinge prin discursuri captivante.

"Vedem că Mircea Geoană este născut pe 14 iulie 1958, în București. Nu cunoaștem ora nașterii, așa că ne vom uita la aspectele principale. Din start ne vom da seama că Mircea Geoană este un nativ Rac. Ca orice nativ Rac, el are câteva proprietăți.

Când vorbim despre Rac, vorbim despre familie, despre rădăcini, despre confort și devotament față de cei dragi. De altfel, în viața Racului, atât pe plan personal, cât și profesional, familia a fost nucleul cel mai important, de acolo a plecat totul - de la relația pe care o are cu familia, copiii și familia în care a crescut. De acolo pornește totul pentru el.

Un nativ Rac tot timpul va avea această tendință de a duce mai departe propriile rădăcini, de a-și crea o casă, un cămin și o familie, dar și de a privi totul în jurul său ca pe o familie. Acestea sunt doar caracteristicile generale pe care le împarte cu orice Rac.

Într-o astrogramă natală, Luna ne arată cum este persoana pe dinăuntru, cum procesează emoțiile, cum simte. La Mircea Geoană, Luna se afla în semnul Gemenilor. Arhetipul Gemenilor guvernează raționalul, gândirea, mintea, deci o persoană cu Luna în Gemeni a avut, de mică, un fel de instabilitate.

Are mereu nevoia intelectuală de a-și explica ce i se întâmplă și de a cunoaște, de a se duce mai departe. Gemenii sunt semnul comunicării, al studiului și al călătoriilor. O persoană cu Luna în Gemeni poate fi o persoană care are și un pic de superficialitate. Mircea Geoană are o legătură emoțională cu tiparele vechi ale românilor, deoarece astrograma României ne arată că țara noastră are casa a IV-a în Gemeni. Comunică foarte bine, are explicație pentru orice, însă, în același timp, arhetipul Gemenilor este cel al fluctuației - poate începe mai multe lucruri însă există un pic de inconsistență la un moment dat.

Ce mai este foarte interesant în astrograma domnului Geoană este că Luna se află foarte aproape de un asteroid numit Vesta. Acest asteroid este unul care ține de familie, de sacralitate, însă are și tendința de devotament. Acest lucru poate să fie atât în detrimentul, cât și în folosul său.

Poziția lui Mercur din astrograma lui Mircea Geoană este foarte ofertantă din punct de vedere astrologic. Planeta gândirii și a comunicării era în Leu. O persoană cu Mercur în Leu este foarte convingătoare, se pricepe foarte bine la a creiona poveștile și a le transmite într-un mod în care să te atragă. Este o persoană bună pe vânzări, poate convinge pe cineva să cumpere un lucru de care credea că nu are nevoie.

Tot Mercur se afla lângă Uranus, o planetă a intelectului superior dar și a rebeliunii. O persoană cu Mercur lângă Uranus nu va dori niciodată să comunice ca ceilalți. Tot lângă Mercur se afla un asteroid care se numește Juno. Acest asteroid, în mitologie, era soția lui Zeus, cea care se pricepea la jocurile din culise și la alianțele politice. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un profesor de politică. Știm că Mircea Geoană este un bun pedagog, a studiat foarte mult, dar când ai un Juno atât de puternic în astrogramă înseamnă că se va pricepe tot timpul la politică, încă de mic", ne spune astrologul Daniela Simulescu.

