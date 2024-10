Armament rusesc de ultimă generație, descoperit în ascunzătorile Hezbollah

Armata israeliană (IDF) a capturat ”o cantitate de arme rusești de ultimă generație” în ascunzătorile miliției pro-iraniene Hezbollah din sudul Libanului, a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, într-un interviu acordat Le Figaro, notează AFP.



Rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU din 2006 ”a cerut ca singurele arme prezente la sud de Litani să fie cele ale armatei libaneze”, a amintit el cotidianului francez. ”Or, în această zonă, Hezbollah a săpat sute de tuneluri și ascunzători, unde tocmai am găsit o cantitate de arme rusești de ultimă generație”, a adăugat el.



Jurnalul american The Washington Post, citând oficiali israelieni, a informat recent despre cantități importante de arme descoperite de armata israeliană în Liban și aduse în Israel, ”printre care numeroase rachete antitanc rusești și chineze de vârf”.



După aproape un an de schimburi de focuri la frontieră cu Hezbollahul, Israelul a început în Liban pe 23 septembrie o intensă campanie de lovituri aeriene împotriva bastioanelor acestei organizații, apoi pe 30 o ofensivă terestră în sud.



Israelul afirmă că dorește să îndepărteze Hezbollah de frontiera sa și să pună capăt atacurilor sale cu rachete, pentru a permite întoarcerea în nordul teritoriului a aproximativ 60.000 de locuitori strămutați.

Netanyahu a cerut libanezilor ”să-și elibereze țara de Hezbollah”

Hezbollahul, afirmând că acționează în sprijinul Hamas, a deschis un front împotriva Israelului pe 8 octombrie 2023, a doua zi după atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene în Israel, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.



”Un nou război civil în Liban ar fi o tragedie. Cu siguranță nu este scopul nostru să provocăm unul. Israelul nu are nicio intenție să se amestece în afacerile interne ale Libanului”, a dat asigurări Netanyahu.



”Singurul nostru obiectiv este să permitem cetățenilor noștri care trăiesc de-a lungul frontierei cu Libanul să se poată întoarce acasă și să se simtă în siguranță acolo”, a explicat el.



Pe 8 octombrie, premierul israelian le-a cerut libanezilor să-și ”elibereze țara de Hezbollah pentru ca acest război să se poată termina”.



”Aveți ocazia să salvați Libanul înainte ca acesta să se cufunde în abisul unui război lung care va provoca distrugeri și suferințe precum cele pe care le vedem în Gaza”, a avertizat el atunci.



De când Hezbollahul și Israelul au intrat în război deschis în urmă cu aproape o lună, cel puțin 1.373 de persoane au fost ucise în Liban, potrivit unui bilanț AFP bazat pe cifre oficiale. ONU a înregistrat acolo aproape 700.000 de persoane strămutate, notează Agerpres.

