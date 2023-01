Arhitectul George Vasiliu a murit. Avea doar 25 de ani și era coordonator al ONG-ului „Străzi pentru Oameni”

Arhitectul George Vasiliu avea doar 25 de ani și, în 2020, a candidat pentru Consiliul Local București Sector 2 din partea USR. Tânărul avea planuri mari în politică. Din păcate, drumul său aici s-a încheiat. Când a candidat, în 2020, era cel mai tânăr candidat din Municipiul București.

„Am intrat în politică pentru că am văzut cum este condus Bucureștiul și nu pot tolera o administrație profund coruptă și incompetentă să ia decizii pentru mine. Așa că am ales să candidez în baza unui program care poate să fie realizat în 4 ani de mandat: sensuri unice pentru eficientizarea traficului și crearea locurilor de parcare și reabilitarea spațiilor verzi existente. Sunt cel mai tânăr candidat din Municipiul București și cred că schimbarea sistemului din interior e singura variantă reală pentru a îmbunătății lucrurile în Capitală”, spunea George Vasiliu.

George Vasiliu era coordonator la „Străzi pentru Oameni”, un ONG de promovare a străzilor pietonale, pistelor de biciclete și transportului alternativ.

Mama sa a anunțat decesul: „Copilul meu perfect, iubitor, bun a trebuit să plece spre lumină.Te iubește Mimi până la cer și înapoi”.

Corina Atanasiu (cofondator al organizației O Țară ca Afară), despre George Vasiliu:

„M-am văzut cu George doar de vreo două ori dar am vorbit mult la telefon. Avea planuri mari pentru Străzi pentru Oameni iar eu îl voiam în proiectele mele de dezvoltare comunitară, ca să dăm puțină culoare zidurilor gri din ghetourile din țară. Plănuiam să ne ajutăm unul pe celălalt. Am râs mult și am rămas cu optimismul lui impregnat în timpane. Rămâi cu bine, George! Așa mi te aduc aminte, în proiectul tău de suflet. Prea devreme. Mult prea devreme”.

Paul Raețchi (USR):

„George a plecat, dar în anii pe care i-a prins pe pământ a realizat mai multe decât mulți dintre noi. Cu durere în suflet pot spune că a fost o onoare să te cunosc, George Vasiliu”.

Andi Cârlan, activist civic:

„Dragul nostru George, un tânăr cu un suflet imens, președintele și coordonatorul Asociației Străzi pentru Oameni, s-a dus să coordoneze un alt proiect, în altă lume, după ce s-a luptat mai bine de doi ani cu cancerul. A fost unul dintre cei mai curajoși și optimiști oameni pe care am avut onoarea să îi cunosc, și care nu a încetat să ajute alți oameni, nici când se simțea rău. Acum trei zile mi-a scris că nu se simte bine. De astăzi nu îl mai doare. De astăzi ne doare pe noi. Condoleanțe, dragă Carmen, și multă putere! Tinere, ne vom aminti mereu de tine! You rocked!”

