FOTO: Arheologii au identificat cel mai vechi monument de război din istorie

Conform The Guardian, movila, cunoscută sub numele de Monumentul Alb, a fost identificată drept cel mai vechi memorial de război cunoscut de oamenii de știință. Acesta se află în orașul Tal Banat și inițial s-a crezut că a fost un sit funerar pentru inamici. Totuși, un studiu publicat în jurnalul Antiquity, vineri, sugerează că situl este un memorial postbelic din mileniul al treilea Î.Hr.

Autorii raportului au spus că plasamentul sistematic al morților sugerează că movila este un omagiu pentru o armată care a folosit caruri de luptă în bătălie. Există și posibilitatea ca inamicii morți să fi fost îngropați și ei sub movila de pământ. Mai multe situri asemănătoare sunt răsfirate în Nordul Siriei și ar fi monumente ale victoriei din bătălii, iar multe au inscripții mesopotamiene de victorie.

