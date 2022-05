Apa cu lămâie ajută la slăbit? Beneficiile și contraindicațiile acestei băuturi

Lămâile sunt bogate în vitamina C, dar conțin și vitaminele A, E, B6, acid folic, acid pantotenic, tiamină, flavonoizi, fier, magneziu, calciu, cupru, potasiu, zinc și fosfor. Consumate regulat, acestea reglează pH-ul organismului, susțin sistemul imunitar, curăță sistemul digestiv, scad riscul de infarct, îmbunătățesc aspectul pielii și al unghiilor și, nu în ultimul rând, te ajută să slăbești.

Lămâia este un aliat de nădejde pentru slăbit. Grație conținutului de vitamina C și a antioxidanților, acest fruct favorizează o bună digestie și contribuie la detoxifierea organismului. Astfel, ajută la arderea grăsimilor și la menținerea unei siluete zvelte și armonioase.

Apa cu lămâie slăbește?

Da! Această poțiune magică te ajută să scapi de kilogramele în plus, mulțumită proprietăților sale diuretice. Mai mult decât atât, sucul dintr-o jumătate de lămâie conține doar șase calorii, fapt ce o face ideală de inclus în curele de slăbire.

Apa cu lămâie este plină de antioxidanți, care lucrează pe mai multe planuri și te ajută să slăbești mai ușor și mai rapid. Aceștia topesc grăsimea și înlătură toxinele din organism. În plus, apa cu lămâie este bună și pentru ameliorarea arsurilor gastrice, a constipației sau a stării de vomă, dar scade și tensiunea arterială. Sunt persoane care beau ceai de mentă cu lămâie și, astfel, le scade pofta de mâncare.

Este suficient să storci sucul de la jumătate de lămâie și să îl amesteci într-un pahar cu apă plată călduță. Acest amestec se consumă dimineața, pe stomacul gol, timp de 20 de zile. Cu siguranță, dacă îți faci un obicei din a bea apă cu lămâie în fiecare zi, eliminând cafeaua cu lapte obișnuită, talia ți se va subția, iar tu vei fi mai sănătoasă și mai fericită.

Efecte adverse și contraindicații ale apei cu lămâie

În ciuda beneficiilor pe care le are pentru sănătate, apa cu lămâie este contraindicată persoanelor care suferă de gastrită sau ulcer gastroduodenal.

În ceea ce privește efectele adverse, apa cu lămâie conține acid citric, fapt ce poate duce la erodarea smalțului dentar. Pentru a reduce acest risc, poți să pui sucul de lămâie într-o cantitate mai mare de apă și să consumi amestecul cu ajutorul unui pai. Ulterior, îți poți clăti gura cu apă.

Sunt persoane care, după ce consumă apă cu lămâie, acuză senzație de arsură retrosternală, cunoscută și sub denumirea de pirozis. În plus, lămâia se face vinovată, în unele cazuri, și de vizitele prea dese la toaletă. Chiar dacă sucul de lămâie este considerat diuretic (crește producția de urină), nu sunt dovezi care să ateste că vitamina C din surse naturale ar avea acest efect. Cel mai probabil, frecvența crescută a vizitelor la baie poate fi pusă pe seama consumului de apă în cantitate mai mare. Acest lucru este, însă, unul benefic pentru organism.

Așadar, consumul de apă cu lămâie poate avea atât beneficii, cât și contraindicații. Reamintim că aceasta trebuie băută imediat ce te-ai trezit, pe nemâncate, apa trebuie să fie călduță, lămâia trebuie să fie proaspăt stoarsă, iar băutura să fie consumată imediat ce a fost preparată. Ține cont de aceste sfaturi simple, pentru a profita la maximum de efectele binefăcătoare ale apei cu lămâie, scrie BZI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News