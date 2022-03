Apa alcalină: Beneficii ale consumului ei

O mulțime de surse susțin că sunt foarte multe beneficii în ceea ce privește consumul de apă alcalină. Printre care se poate menționa o încetinire a procesului de îmbătrânire, o echilibrare a dereglărilor de pH din sânge și chiar a prevenirii de boli cronice asemănătoare cancerului.

Notarea pH ului se face de la 0 la 14, iar aici are loc o divizare în această scală. De la 0 la 7 este caracterul acid, iar de la 7 la 14, pH-ul este unul bazic. Ceea ce trebuie de știut despre sângele nostru, este că are un pH ușor bazic de 7,38 – 7,42. Multe alimente din comerț având un caracter acid, apa alcalină vine în ajutor.

Apa alcalină: Beneficii ale băuturii

Diverse studii de specialitate făcute în acest sens au descoperit că o apă ce are un pH de 8.8, ar putea ajuta la dezactivarea pepsinei. Această enzimă are un rol deosebit în cadrul digestiei, dar simultan este cea ce cauzează refluxul acidului.

Oamenii au tot dorit să observe în cât de multe arii poate avea acțiune această apă alcalină, dar beneficiile ei nu sunt observate direct, ci indirect prin intermediul tuturor reacțiilor ce au loc consecutiv. Ceea ce trebuie de reținut despre organismul uman este că totul se află într-o strânsă legătură, precum un joc de domino.

Printre consecințele consumului de apă alcalină, s-a observat ca fiind ideală pentru persoanele ce au o tensiune sau un colesterol mai mare decât parametrii de normalitate. Persoanele ce au diabet pot beneficia, de asemenea, de beneficiile pe care le oferă faimoasa apă. Totodată, oamenii de știință au observat că un consum regulat duce la scăderea vâscozității sângelui. Un sânge gros este mult mai predispus în a forma cheaguri de sânge, iar consumul acesta de apa duce la o scădere a riscului de atacuri cerebrale, dar și la o prevenire a producerii de infarcte.

Vâscozitatea sângelui are un rol foarte important căci cu cât este mai mare, cu atât forța de frecare este mai mare, iar circulația periferică are foarte mult de suferit. Persoanele în vârstă ar trebui să prezinte un interes asupra acestei băuturi, întrucât circulația sistemică are doar de câștigat.

Posibile beneficii pe care le-ar oferi apa alcalină

Oamenii de știință nu pot observa cu exactitate cum fiecare reacție are loc și în a spune cu certitudine ce și cum se întâmplă. Dar, folosind informațiile pe care le avem deja din cadrul celorlalte experimente, se poate spune că apa alcalină ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Datorită unui pH mai alcalin, peste 7, corpul are parte de un ajutor în ceea ce privește consumul de carne sau alimente acide, ce ulterior ar duce la o acidifiere a urinei. Per total, corpul ar avea parte de o hidratare mult mai propice decât în cadrul apelor normale.

Foarte mulți agenți patogeni sau compuși chimici au o mai mare posibilitate de a ataca organismul dacă mediul intern este acid. De altfel, oamenii de știință consideră că este un stimulent al procesului de slăbire și a arderii de grăsime.

Apa alcalină se găsește și în natură

Poate pentru mulți oameni această denumire sună a ceva medicament chimic, însă este vorba doar despre o apă ce are un caracter bazic, iar acest lucru nu este ceva ce ar trebui să vă îngrijoreze. Apa din fântâni poate avea un pH mai mare sau mai mic, toate acestea au proprietăți proprii diferite. Puteți consuma apa alcalină pentru beneficiile pe care le oferă, fără să vă faceți grijă de complicații, scrie BZI.

