Anunț din BNR despre EURO. Consilierul guvernatorului avertizează: Este un pericol

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, despre ce urmează legat de cursul EURO - LEU.

”Niciun ins din lume, care ocupă un loc în schema unei bănci centrale, nu poate să vorbească despre ce va fi în clipa următoare pe piața valutară.” a răspuns Adrian Vasilescu. ”Nu pot să spun niciun cuvânt despre ce va fi” a continuat el, dar a afirmat: ”Pot să spun că, la această oră, piața valutară românească este una sută la sută stabilă. Deprecierea leului față de euro s-a ridicat, în 12 ani și jumătate, la importanta sumă de 90 de bani, nici măcar un leu depreciere. E o performanță în condițiile în care discutăm despre o piață valutară care are în față un cont curent care a cam plecat la vale pe deficit. Un 6% deficit de cont curent este un pericol. Toată activitatea Băncii Naționale de pe piața valutară se desfășoară cu toate instrumentele, ca și inflația. Banca Națională are, la această oră, dobânda de politică monetară de 1,25%. Inflația este 3,94%. BNR luptă cu inflația de aproape 4% cu o dobândă real negativă, de 1,25%, adică cu mult sub rate inflației”.

Astăzi, un euro se află la 4,9194 lei, după o nouă scădere cu 0,0014, anunțată de BNR.

foto: evoluția euro, curs BNR

Vezi mai mult în video din interviul acordat de Adrian Vasilescu pentru DCNews:

România, pe locul doi în UE la deficitul de cont curent

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 116,5 miliarde de euro (3,4% din PIB) în primul trimestru din 2021, iar ţările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franţa (minus 11 miliarde de euro), România (minus trei miliarde de euro), Grecia (minus 2,7 miliarde de euro) şi Spania (minus 2,1 miliarde de euro), arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

