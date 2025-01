Anul Șarpelui de Lemn, începe în 29 ianuarie. Înțelepciune, creativitate și intuiție, dar și o latură întunecată pentru nativi

Anul 2025 este asociat „Șarpelui de Lemn”, Noul An chinezesc debutând cu 29 ianuarie și încheindu-se pe 16 februarie 2026.

Spre deosebire de astrologie, ale cărei predicții au la bază poziția Soarelui, a stelelor și a planetelor, calendarul chinezesc, bazat pe fazele lunii, înscrie în fiecare an al unui ciclu de 12 ani, denumirea unui animal. Se acceptă ideea că fiecare dintre cele 12 animale are capacitatea de a înzestra cu anumite calități persoana născută în zodia respectivă. Nativii zodiei Șarpele de Lemn sunt cei care au ca an de naștere: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 și bineînțeles nativii anului 2025.

Romfilatelia, emisiune dedicată Anului Nou chinezesc

Romfilatelia introduce în circulație miercuri, 22 ianuarie 2025, o emisiune dedicată Zodiacului și Anului Nou chinezesc sub denumirea generică: Anul Șarpelui de Lemn, compusă din o marcă poștală, un plic „prima zi” și o carte poștală maximă pentru pasionații de maximafilie.

Marca poștală cu valoarea nominală de 20 lei, prezintă, într-o grafică, anume gândită, un șarpe conturând cifrele care indică anul 2025, într-o nuanță verde (justificată de denumirea Șarpele Verde). Ramurile lemnoase ascund în compoziție un măr, aluzie la faptul că în conceptul creștin, șarpele este și un element al răului (cel care a ispitit-o pe Eva să mănânce fructul din pomul interzis).

Grafica plicului „prima zi” prezintă imagistic simbolul zodiei Șarpelui de lemn, asociind trunchiul unui copac împodobit cu verdele frunzelor pe care este încolăcit un șarpe cu țesătura solzilor care etalează modele diverse, regăsite la costumele populare sau la țesături folosite pentru elemente de decor casnic.

Numere norocoase: 2,8,9 și combinațiile lor

Între 29 ianuarie 2025 și 16 februarie 2026 conform predicțiilor, toți oamenii vor împrumuta din înțelepciunea Șarpelui de Lemn și se vor axa pe dezvoltarea personală. Este un an al creșterii, al evoluției și al rezoluțiilor majore.

Noul An Chinezesc care debutează cu prima zi odată cu Șarpele de Lemn, denumit și Anul Șarpelui Verde, având ca principală atracție Festivalul Lampioanelor Colorate, reprezintă un eveniment de mare importanță și emoție. Ferestrele și ușile caselor decorate cu elemente stilizate din hârtie roșie, afișează texte ce aparțin tematicilor populare cum ar fi: fericire, bogăție sau viață lungă. Cina, servită în ajunul Anului Nou, include, de obicei, carne de porc, rață sau pui și desert dulce. Seara se încheie cu focuri de artificii.

Astrologii Zodiacului Chinezesc fac, pentru nativii Șarpelui, câteva predicții: numere norocoase: 2,8,9 sau combinații, culori norocoase: negru, roșu, galben, flori norocoase: orhidee și cactuși.

De remarcat că elementul „lemn” este asociat cu flexibilitatea și înnoirea. Aflat la jumătatea Zodiacului Chinezesc, (al șaselea semn din zodiac), șarpele este evaluat ca manifestare a inteligenței, misterului și introspectivei. El este, nu numai un simbol al renașterii și înnoirii, ci și căutător de noi începuturi și noi drumuri, lăsând în urmă trecutul.

Șarpele sugerază în mod simbolic abilitatea de a se regenera și transforma, nativii acestui semn zodiacal având o capacitate extraordinară de rezistență, adaptabilitate și capacitate de a se reinventa și transforma de-a lungul vieții. În folclorul și tradiția mitologică, este perceput ca o manifestare a înțelepciunii, a cunoașterii profunde și a forței subtile.

Trebuie să ținem seama însă și de faptul că, deși Șarpele afișează înțelepciune, inteligență, creativitate și intuiție, fiind asociat cu norocul, prosperitatea și renașterea, poate să prezinte și o latură întunecată care să dezvăluie înșelăciune, gelozie și ispite.

Încheind, optimist, prezentarea, să avem în vedere esența predicțiilor: deși pot fi prinși în mijlocul unor schimbări neprevăzute, nativii Șarpelui vor reuși să înainteze înțelept, depășind situații nedorite, flexibilitatea lor și abilitățile de negociere, reușind să-i ajute să-și consolideze poziția.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News