Antrenorul Argentinei spune că Messi e mai bun decât Maradona

Lionel Scaloni, selecţionerul echipei de fotbal a Argentinei, proaspăt campioană mondială în Qatar, a declarat că dacă ar fi să aleagă între Diego Armando Maradona şi Leo Messi, l-ar alege pe Messi, "cel mai bun din istorie", afirmând în acelaşi timp că are o legătură "specială" cu acesta, informează agenţia EFE.



Antrenorul argentinian este marele artizan al succeselor echipei "Albiceleste" de când a preluat comanda în 2018, iar palmaresul său include o Cupă Mondială (2022), o Copa America (2021) şi Cupa Campionilor CONMEBOL-UEFA (2022), cunoscută drept Finalissima, scrie Agerpres.



"Cupa Mondială a fost un film şi o călătorie incredibilă. Cheia întregului turneu a fost să te bucuri ştiind cât de greu a fost şi că oricine ar fi putut câştiga trofeul", a precizat Scaloni, adăugând că nu a mai revăzut finala de când s-a întors din Qatar.



"Până în minutul 80, am ştiut că este un meci spectaculos, dar de atunci a devenit diferit. Am imaginile în cap şi acum. Dar victoria Argentinei a venit din comuniunea care s-a creat în jurul acestei echipe", a mai spus Scaloni.



Selecţionerul argentinian şi-a exprimat şi opinia sa privind preferinţele sale ca fotbalist între Diego Armando Maradona şi Leo Messi, cei mai importanţi doi jucători din istoria Argentinei.



"Dacă ar fi să-l aleg pe unul dintre ei, l-aş alege pe Leo, cu care am o relaţie specială. Este cel mai bun jucător din istorie, dar Maradona a fost genial", a conchis Scaloni.

Cristiano Ronaldo va debuta la Al Nassr împotriva lui Messi

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo urmează să joace pentru prima dată în Arabia Saudită, după transferul său la Al-Nassr, cu ocazia meciului amical împotriva echipei Paris Saint-Germain, la care evoluează starul argentinian Lionel Messi, au anunţat surse oficiale, citate de Reuters.



Ronaldo, în vârstă de 37 de ani, a fost desemnat căpitan al selecţionatei Riad ST XI, compusă din jucători ai formaţiilor locale Al-Hilal şi Al-Nassr, care va înfrunta PSG-ul lui Messi, în ceea ce va reprezenta un ultim episod al celebrei rivalităţi între cele două mari vedete ale fotbalului mondial.



Din formaţia gazdă vor face parte şi internaţionalii saudiţi Salem Al-Dawsari, care a marcat în victoria surprinzătoare obţinută de selecţionata Arabiei Saudite în faţa Argentinei (2-1), în meciul de debut la Cupa Mondială 2022, şi Saud Abdulhamid.



Acest duel foarte aşteptat, care a generat se pare peste două milioane de cereri de bilete online, va avea loc joi la Riad.



Suma oferită pentru un bilet VIP "Dincolo de imaginaţie" la meciul din capitala saudită a depăşit deja 10 milioane de riali (2,66 milioane de dolari), în cadrul unei licitaţii care se va încheia marţi.



Cristiano Ronaldo a ratat primele două meciuri din campionatul intern după transferul său la Al-Nassr, aflându-se sub efectul unei suspendări dictate de Federaţia engleză de fotbal (FA), după ce lusitanul i-a smuls din mână telefonul unui fan, în luna aprilie, cu ocazia unui meci disputat pentru fosta sa formaţie, Manchester United, cu care şi-a reziliat contractul înaintea Cupei Mondiale din Qatar.



Golgheterul all-time al echipei Real Madrid a semnat la sfârşitul anului trecut un acord valabil până în 2025 cu Al-Nassr, estimat de mass-media la peste 200 de milioane de euro.



Ronaldo urmează să-şi facă debutul în campionatul Arabiei Saudite duminică, la meciul pe care Al-Nassr îl va disputa pe teren propriu cu Al-Ettifaq.

