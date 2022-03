Antrenoarea de fitness din Ucraina, virală după ce un român i-a dat 200 de lei într-o benzinărie, mesaj din hotelul de lux în care stă alături de cele patru fiice

Acum, Yulia Chernitskaya stă într-un hotel de lux din București, alături de cele patru fiice ale sale. Antrenoarea de fitness este originară din Odesa. În momentul începerii invaziei ruse în Ucraina, ea se afla la Kiev. S-a refugiat la București, alături de cei patru copii. A devenit cunoscută în țara noastră după ce a povestit cum a primit 200 de lei într-o benzinărie de un bărbat în vârstă din țara noastră. Deși i-a refuzat inițial banii, românul a insistat, iar antrenoarea i-a transmis că trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

”M-am convins o dată în plus că absolut toată lumea ajută refugiații din Ucraina. Azi dimineață am întâlnit o persoană minunată în lift, care m-a văzut în presa locală și mi-a spus că ajută ucrainenii prin asociația sa. Vă mulțumesc! Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu, indiferent de statutul social și situația financiară”, a scris Yulia Chernitskaya, pe contul său de Facebook.

”Toți românii sunt foarte săritori! Mulțumesc tuturor” a transmis ea cu o zi înainte.

Postarea care a făcut-o cunoscută pe Yulia Chernitskaya în România:

”Acești bani (două bancnote a câte 100 de lei n.r.) i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plin. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română 'Ucraina?', 'Ucraina', i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus 'glorie Ucrainei!'. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.

