Este fericire mare în showbizul românesc.

Alex Velea și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani de zile și au împreună doi copii, pe Dominic și pe Achim.

"A zis “Da”! Esti focul din inima mea! Te iubesc pana dincolo de moarte!!", a scris Alex Velea în dreptul fotografiei publicate pe Instagram.

"Daaaaaaaaaa o mie de ori!", a scris Antonia într-un comentariu la postare.

Alex Velea, despre începutul relației cu Antonia

Alex Velea a povestit că era atât de fericit lângă Antonia a trebuit ca o perioadă de timp să se ascundă și să se ferească de gura răutăcioșilor. Acesta a mărturisit că prima parte a relației au petrecut-o în casă, din cauza faptului că toată lumea îi judeca mult prea aspru.

"Începuturile relației nu au fost atât de simple. Venim din cupluri nefericite, și eu, și ea. Lumea nu a luat-o ca atare. Ne-au zis ba că i-am stricat eu familia, ba că ea mi-a stricat-o pe a mea, că ne-am creat fericirea pe drama altora, pe nefericea foștilor parteneri. Doar că pe noi nu ne-a interesat asta, ne-am văzut de ale noastre, am stat închiși în casă o perioadă destul de lungă.

Nu ne-am uitat în stânga și în dreapta, nu ne-am ghidat după părerea oamenilor, nici dacă a fost bună, nici dacă a fost rea. Ne-am luat după ce ne-a spus inima. Nu suntem nici primii, nici ultimii care vin din relații care s-au destrămat. Au fost greșeli ale tinereții. Antonia e foarte sensibilă. În cariera noastră avem de-a face cu tot felul de persoane. Orice țărănuș care are un telefon te poate face în fel și chip", a declarat Alex Velea, la Xtra Night Show.

Antonia, despre Alex Velea: Trebuia să fie pa!

"Mi se pare important să-i arăt afecţiune. Este un tată foarte bun şi se descurcă. Suntem foarte atraşi unul de altul. Ca să nu dăm în rutină, mai cumpăr lenjerie intimă nouă. Nu sunt sexy în fiecare zi, am şi pijamalele flauşate. Eu mi-aş dori să fiu cu el până la adânci bătrâneţi. Pentru mine este un atuu foarte mare faptul că mă face să răd. Nu am cunoscut pe nimeni care să mă facă să râd aşa cum o face el. Sunt iubită mai mult decât mi-aş fi dorit. Ştii de ce nu mi-a fost frică să mă arunc? Pentru că mi-am dorit foarte mult o iubire de genul ăsta şi a lipsit asta. Tânjeam după o iubire din asta. A venit natural şi eram pregătită să iubesc. Am ieşit din relaţie, dar nu am căutat altceva. Poate pentru unii a fost ceva brusc. Cred că a fost după două sau trei luni după ce m-am despărţit. Eu am fost foarte rănită şi, da, eu am fost cea care a plecat. Nici eu, nici el (n.r. alex) nu am avut o relaţie solidă. Avea o căsnicie care era pe butuci. Nu s-a băgat absolut nimeni. Totul a venit de la sine. Nu aş fi continuat o relaţie cu acest om dacă el era fericit acasă. Actele erau făcute, trebuia să fie pa", a spus Antonia la Antena 1, în urmă cu mai mult timp.