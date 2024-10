Anticiclon în Europa: vremea se încălzește și mai mult în țara noastră. Georgescu (ANM): Diferență spectaculoasă de temperatură

Florinela Georgescu, directoarea executivă a Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit la DC NEWS despre temperaturile ridicate pe care le avem acum, deși este luna octombrie.

"Este, într-adevăr, o presiune atmosferică ridicată și nu numai în zona țării noastre. Acum e în cea mai mare parte a continentului. Sigur, există mici variații de la o zi la alta, dar este într-adevăr o situație care persistă de ceva vreme și va mai persista. Nu este ceva ieșit din comun faptul că la mijlocul toamnei centrii barici de presiune, deci presiune ridicată, centri barici de maxim, cum îi numim noi, staționează deasupra continentului pentru că statistic vorbind se spune despre luna octombrie că este una mai stabilă, una care de foarte multe ori poate aduce o vreme în general frumoasă, cu puține precipitații, în general fără fenomene meteorologice deosebite.

Se întâmplă acest lucru și acum pentru că singurul fenomen de care mai discutăm în aceste zile este ceața și vă voi zice și de ce apare ea acum. Dar, vorbind de presiunea atmosferică, acest anticiclon care se extinde deasupra unei mari părți a continentului, este susținut pe de o parte de un maxim de presiune dinspre câmpia rusă, pe de altă parte dinspre partea de sud-vest a continentului european, o situație care se va menține și în perioada următoare.

Florinela Georgescu anunță că vremea se va încălzi și mai mult

Singurul lucru care diferă în acest lung interval care va depăși două săptămâni este unde se poziționează centrul anticiclonului pentru că în funcție de această poziționare este și circulația atmosferică deasupra țării noastre. Dacă săptămâna trecută poziționarea centrului era oarecum la nord de țară, favorizând pătrunderea aerului rece înspre regiunile extracarpatice ale țării și ne amintim că am spus că vremea se răcește accentuat în special în Moldova, în zonele deluroase ale Munteniei, în partea de est a Transilvaniei.... s-a produs această răcire în contextul în care vă spuneam.

Acum și zilele viitoare, mai degrabă centrul acestui vast anticiclon va fi la est de țara noastră, ceea ce favorizează o circulație oarecum estică, sud-estică, deci încălzire, o pătrundere a unui aer mai cald. Aerul cald este mai ușor, deci el are tendința să își simtă prezența întâi în zonele mai înalte și favorizează procesul de încălzire întâi în zonele de deal, la munte și mai greu în zona de câmpie, în zona de depresionară, și, din contră, favorizează apariția ceții sau a nebulozității joase. Chiar este spectaculoasă diferența de temperatură din cursul nopților dintre zonele depresionare și zonele deluroase. Și în această dimineață am avut temperaturi spre -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și, temperaturi cu plus în schimb în zonele deluroase, și cu un plus bine, spre 10 grade, în zonele deluroase ale Munteniei, Olteniei și mai ales în dealurile de vest. Și la București am avut dimineața -1 grade în unele dimineți", a declarat Florinela Georgescu.

