Animale din România, blocate în canalul Suez, riscă să moară de foame și sete

Reprezentanții Animals International atrag atenția că zece vapoare încărcate cu cel puțin 130.000 de animale vii sunt blocate în canalul Suez în drumul lor către țări din Orientul Mijlociu. „Situația în Suez este critică și riscă să devină cea mai mare tragedie maritimă din istoria omenirii care implică animale vii. Dacă animalele rămân fără apă și hrană, atunci vor începe să se împingă unele în altele și vor muri toate. A fost cazul celor 14.800 de oițe din România de pe vaporul Trust 1 în drum spre Iordania acum câțiva ani. Toate au murit când nava a rămas fără apă de băut”, avertizează Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

Petre Daea a spus, duminică după-amiază, la Antena 3: „Nu am de unde să știu ce se întâmplă acolo și cred că niciunul dintre noi nu poate întrezări ce se întâmplă. Ne putem da seama că în momentul de față comerțul cu animale a crescut în zona Golfului. E un lucru bun, iată roadele muncii noastre. Cu trei ani în urmă și mai abitir în ultima perioadă, am fost în țările din Golf, unde am căutat soluții pentru activitatea de export.”