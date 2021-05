Anglia a depășit borna de 50 mil. vaccinări, spune ministrul Sănătății

Potrivit Sky News, borna de peste 50 de milioane de doze de vaccin Covid-19 a fost depășită sâmbătă în Anglia, a anunțat ministrul Sănătății, Matt Hancock. Numărul de persoane vaccinate complet a trecut și el de 22.000.000, a mai adăugat englezul.

De la o zi la alta, au fost raportate doar șase morți provocate de coronavirus în Anglia, o scădere de trei morți comparat cu ziua de vineri. Și alte 2.694 de infecții au fost confirmate în Anglia, cu 150 mai puține decât cu o zi în urmă.

Într-un mesaj pe Twitter, Hancock a transmis: „Astăzi, peste 50 milioane doze de vaccin Covid-19 au fost administrate în Anglia. Este unul dintre cele mai mari și am importante eforturi naționale din istoria țării noastre. Vă mulțumesc tuturor care au participat la reușită”.

Today over 50 million COVID-19 vaccines have been delivered in England.



One of the biggest & most important national efforts in our history.



Thank you to the whole team who have made this happen. pic.twitter.com/L8PeJIrBnf