Angi Șerban, ironie pentru Dragnea: Ia cu pâine, Liviule!!

„I-a respins instanța contestația lui Liviu Dragnea pe care acesta a depus-o când i-a refuzat eliberarea condiționată și l-a mai pus și-n așteptare până în august pentru a putea depune o alta! Mă, ce și-ar mai fi aranjat băiatu' ploile pănă la următoarea tură de pușcărie!! Și voi nu-i dați ocazia! Ia cu pâine, Liviule!!”, a scris, joi după-amiază, Angi Șerban pe contul de Facebook.

Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Tribunalul Bucureşti a respins cererea în care Liviu Dragnea solicita să fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de trei ani şi jumătate primită în 2019 în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Decizia este definitivă, iar Dragnea are dreptul să facă o nouă cerere de eliberare condiţionată după data de 27 august.



Audiat prin videoconferinţă, Dragnea a afirmat că a suportat „toate abuzurile” în închisoare.



„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea? Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate, la muncă. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", a spus Liviu Dragnea.



Amintim că Liviu Dragnea se află în penitenciar din data de 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.