Angajații Amazon plănuiesc să protesteze de Black Friday

Angajații Amazon din 20 de țări, inclusiv SUA, Marea Britanie și mai multe state din UE, plănuiesc proteste și să oprească munca de Black Friday. Ziua dedicată cumpărăturilor este printre cele mai aglomerate pentru Amazon pe tot parcursul anului.

Grupul Make Amazon Pay susține: „Amazon ia prea mult și dă prea puțin înapoi”. Greva este susținută de o coaliție de grupuri de muncă, sindicate, campanii de bază și organizații non-profit din țări individuale.

În Marea Britanie, această listă include Sindicatul GMB, Congresul Sindicatelor, Momentum, War on Want, Federația Internațională a Muncitorilor din Transporturi, Work behind Label. Niciun depozit Amazon din Marea Britanie nu este sindicalizat, așa că legal nu pot face grevă.

Greva organizată în mai multe sedii Amazon

Mulți angajați vor lucra în acea zi, dar grupurile de campanie care includ lucrători Amazon vor organiza proteste la clădirile Amazon din Coalville, Leicestershire, Coventry, Peterborough și la sediul său din Londra. Grevele sunt încurajate de terțe părți.

Cerințele protestatarilor

În Germania, de exemplu, sindicatul Verdi a cerut angajaților din marile centre de transport maritim să facă grevă, începând de miercuri seara. La nivel mondial, aproape 50 de organizații s-au înscris pe o listă de „cereri comune”, publicată de coaliția Make Amazon Pay, care include:

- creșterea salariilor lucrătorilor din depozit și cumularea plăților de risc și a creșterilor pentru orele de vârf;

- oprirea „supravegherii” lucrătorilor și a obiectivelor stricte de productivitate;

- prelungirea concediului medical și îmbunătățirea urmăririi și raportării cazurilor de COVID-19;

- încetarea statutului de angajare ocazională și a activităților de „explodare a sindicatelor”;

- plătirea taxelor fără a folosi lacune legislative sau paradisuri fiscale;

„Această companie este un profitor al pandemiei care își poate permite să facă mai bine”, a spus Mick Rix, de la GMB Union. „Este timpul ca Amazon să se alieze cu sindicatul lor GMB și să facă din Amazon un loc minunat și sigur pentru a lucra” a concluzionat el.