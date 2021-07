Angajaţi ai unei firme de distribuţie a energiei electrice, cercetaţi de Direcția Generală Anticorupție

Poliţiştii anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Bacău, în baza ordonanţei de delegare şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat mai multe activităţi de cercetare penală, respectiv punerea în aplicare a unui mandat de percheziţie domiciliară la un imobil (tip garaj), aparţinând unui angajat al S.C. Delgaz Grid S.A., trei mandate de aducere emise pe numele unor suspecţi, citarea şi audierea altor doi suspecţi, citarea, în vederea audierii ulterioare, a unui număr de 10 martori, precum şi alte activităţi dispuse de procurorul de caz, se arată într-un comunicat de presă.

De ce sunt acuzați angajații Delgaz Grid S.A.





În fapt, în cauză sunt efectuate cercetări cu privire la un număr de şapte suspecţi, trei dintre aceştia având calitatea de funcţionari în cadrul S.C. Delgaz Grid S.A., după cum urmează:



1. Primul suspect, angajat al S.C. Delgaz Grid S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a. Luare de mită, (trei trei acte materiale), faptele constând în aceea că, în cursul lunii februarie a.c., a primit de la mai multe persoane suma de 7.500 lei, în vederea branşării ilegale a unui consumator, precum şi suma de 4.000 de lei pentru prestaţiile constând în aceea că, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a procedat la modificarea, fără drept, a componentelor instalaţiilor energetice.

b. Complicitate la infracţiunea de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare şi complicitate la tentativa de furt, faptele constând în aceea că, la data de 18.02.2021, a înlesnit/ajutat două persoane cu privire la racordarea, în mod clandestin, a unui conductor direct la sistemul de distribuţie a energiei electrice (aproape de coronamentul stâlpului de distribuţie) care ocolea grupul de măsură a energiei.

c. Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice, (2 acte materiale), faptele constând în aceea că, la data de 26.02.2021, a procedat la modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice.



2. A doua persoană suspectă, angajat al S.C. Delgaz Grid S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a. luare de mită, (patru acte materiale), faptele constând în aceea că în cursul lunii februarie şi martie a.c., a primit de la mai multe persoane suma de 7.500 lei, în vederea branşării ilegale a unui consumator, precum şi suma de 4.400 de lei pentru prestaţiile constând în aceea că, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a procedat la modificarea, fără drept, a componentelor instalaţiilor energetice.

b. executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare şi complicitate la tentativa de furt, faptele constând în aceea că, la data de 18.02.2021, în calitatea pe care o avea în cadrul SC Delgaz Grid SA, a racordat în mod clandestin un conductor, direct la sistemul de distribuţie a energiei electrice (aproape de coronamentul stâlpului de distribuţie) care ocolea grupul de măsură a energiei electrice.

c. deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice, (3 acte materiale), faptele constând în aceea că, în cursul lunilor februarie şi martie, a procedat la modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice.

d. fals intelectual, (4 acte materiale), constând în aceea că, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ocazia întocmirii a patru înscrisuri, în mod fals a inserat date/împrejurări necorespunzătoare adevărului ori a omis cu ştiinţă inserarea de date sau împrejurări (cu privire la dată, motive, activitate desfăşurată) înscrisuri care ulterior au fost înaintate persoanei vătămate.



3. Cel de-al treilea suspect, angajat al S.C. Delgaz Grid S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare şi complicitate la tentativa de furt, faptele constând în aceea că, la data de 18.02.2021, în calitatea pe care o avea în cadrul S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea reducerii consumului de energie electrică, a racordat în mod clandestin un conductor direct la sistemul de distribuţie a energiei electrice (aproape de coronamentul stâlpului de distribuţie) care ocolea grupul de măsură a energiei electrice.

Alte patru persoane, în vizorul autorităților





De asemenea, alţi patru suspecţi, persoane fără calitate specială, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de luare de mită, dare de mită, complicitate la infracţiunea de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, precum şi complicitate la infracţiunea de deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice.



În urma activităţilor desfăşurate, până în acest moment a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de doi angajaţi ai S.C. Delgaz Grid S.A., fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.



În prezenta cauză s-a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale - B.O.S. Bacău şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.