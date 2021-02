Angajat la Drumuri, mort într-un accident rutier

"O autoutilitara a Secției Producție din cadrul D.R.D.P. București a fost implicată într-un accident rutier în urma căreia un membru al echipei a decedat.

Echipa de la Secția Producție se deplasa către DN 5A unde se desfășoară lucrări de reparații la partea carosabilă", informează Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti printr-un mesaj distribuit pe pagina de Facebook.

Iată şi comunicatul Ministerului Transporturilor: "In aceasta dimineața, ora 07.15, pe DN 5, pe raza localității Calugareni, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, respectiv un autoturism și un microbuz, produs de către șoferul autoturismului, un bărbat de 54 de ani, din orașul Popesti Leordeni, județul Ilfov.

In urma evenimentului rutier, un bărbat de 55 de ani, din județul Ilfov, pasager in microbuz, a decedat, iar alte 7 persoane, pasagere in microbuz și autoturism, au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale"