Andriy Odarchenko, deputatul dat în urmărire de parchetul ucrainean, se ascunde în România — surse

Deputatul era dat în urmărire de aproape o săptămână

Potrivit Interfax Ucraina, la data de 18.09.2024,

"Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) a emis un mandat de urmărire pe numele deputatului ucrainean Andriy Odarchenko, membru al facțiunii Servant of the People, acuzat de oferirea unor beneficii necuvenite șefului Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din Ucraina, Mustafa Nayyem".

De asemenea, conform aceleiași surse, "potrivit unui comunicat publicat miercuri pe canalul Telegram al SAPO, Odarchenko, care face parte din legislatura a IX-a a Parlamentului Ucrainei, nu s-a prezentat la ședința High Anti-Corruption Court of Ukraine din 18 septembrie 2024, unde trebuia să fie audiat în legătură cu acuzațiile aduse.

Mai mult, deputatul nu a oferit nicio explicație pentru absența sa, iar echipa sa de apărare nu a putut să precizeze locația acestuia, afirmând că nu a reușit să ia legătura cu el".

„Având în vedere aceste aspecte, procurorul a ridicat în instanță problema recuperării cauțiunii stabilite ca măsură preventivă pentru deputat, aplicării unei sancțiuni financiare și emiterii unui mandat de urmărire”, se arată în comunicatul SAPO, mai precizează sursa citată.

De asemenea, SAPO a precizat că instanța a hotărât să dispună aducerea deputatului la următoarea audiere, programată pentru 19 septembrie 2024, la ora 8:00.

Acuzațiile împotriva lui Odarchenko datează din 22 noiembrie 2023, când, la solicitarea SAPO, judecătorul de instrucție al High Anti-Corruption Court of Ukraine a dispus arestarea sa preventivă, oferind ca alternativă plata unei cauțiuni.

Cauțiunea a fost achitată, iar pe numele deputatului au fost impuse obligații procedurale stricte, inclusiv predarea pașapoartelor pentru călătorii în străinătate și purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare.

Cu toate acestea, deși instanța a extins aceste obligații la cererea procurorului, autoritățile nu au aplicat monitorizarea electronică prevăzută.

Deși numele deputatului nu a fost specificat oficial în comunicatul SAPO, informațiile disponibile sugerează că persoana vizată este Andriy Odarchenko, mai scrie Interfax Ucraina.

Andriy Odarchenko a solicitat permis de ședere în România

Conform unor surse apropiate anchetei, deputatul ucrainean Andriy Odarchenko ar fi trecut ilegal granița din Ucraina în România, evitând punctele oficiale de control, traversând frontiera în nordul țării, în zona Rădăuți.

După ce a ajuns pe teritoriul românesc, autoritățile de la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Rădăuți i-au eliberat un permis de ședere temporară.

Deși Odarchenko este căutat în Ucraina pentru acuzații de corupție, autoritățile ucrainene nu au emis până în prezent nicio alertă oficială privind localizarea sau extrădarea acestuia către statul vecin.

Odarchenko ar fi dat mită în criptomonede

Andriy Odarchenko, membru al partidului „Servitorul Poporului”, a fost acuzat pe 21 noiembrie 2023 de încercarea de a-l mitui pe Mustafa Nayyem, fostul șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din Ucraina. Se pare că Odarchenko i-ar fi oferit lui Nayyem o mită în criptomonede, potrivit The New Voice of Ukraine.

Odarchenko a fost arestat, dar eliberat pe cauțiune de 15 milioane de grivne (362.547 dolari) și a predat pașapoartele sale străine.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News