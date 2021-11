Andrei Ruse: George Burcea a avut efectiv o criză de nervi și a spus că unele femei merită bătute

Derapajul actorului a fost semnalat de Alina Dumitriu, care a și menționat, pe Facebook, că va depune o plângere penală pentru instigare la violență.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace”, a spus Geroge Burcea în filmarea sa live. El a continuat să afirme că „unele femei asta merită”.

Declarațiile actorului sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât el a lansat, recent, un roman ce abordează tema violenței domestice în perioada comunistă, inspirat de povestea familiei sale.

De precizat că directorul editurii Hyperliteratura, Andrei Ruse, a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook cu privire la George Burcea: „Am primit câteva mesaje astăzi legat de un live de-al lui George Burcea despre cartea sa (live pe care îl și share-uisem pe pagina editurii – ulterior l-am șters –, bucuros fiind că romanul său, „Scrisoare către Ceaușescu” se dă bine în librării și mai ales că autorul intră în direct să vorbească cu cititorii). Am fost întrebat dacă editura pe care o conduc e de acord cu declarațiile autorului. Sincer vă spun, eu nu văzusem live-ul până la capăt, adică ultimele zece minute și ceva, în care George Burcea a avut efectiv o criză de nervi și a spus cu subiect și predicat că unele femei merită bătute și chiar a sugerat să li se dea în cap. M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically corectness exagerat...). Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit) și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu. Încerc din răsputeri să caut o explicație de vreun fel a faptului că era foarte obosit și nervos, deși astfel de declarații (publice!) nu au nicio scuză. Nu cred că am văzut un gest mai imatur și odios împotriva a fix ceea ce vrei să promovezi: lupta împotriva violenței domestice. Am decis să public la Hyperliteratura romanul „Scrisoare către Ceaușescu” pentru că mi s-a părut că e o carte plină de emoție, care arată drama unei familii prinsă în vârtejul nesfârșitelor bătăi și abuzuri, „bonus” problema eternă a alcoolismului. Și am zis, da: o astfel de carte, scrisă de o persoană cu oarece impact în conștiința publică, chiar poate aduce schimbări. Și pe de altă parte, nu știu să se fi scris un roman de genul ăsta, cu un asemenea story. Apoi, am muncit ca această carte să iasă cum a ieșit, ca redactor, aproape un an, și nu mai zic de partea de promovare (pregătirea campaniei de precomenzi mai ales, dar multe altele) alături de George alte trei luni, aproape zilnic, uneori și 24 din 24. De cinci ani de când am editura nu mi s-a întâmplat, ca în cazul de față, să am zile în care efectiv să cad din picioare. Atât de mult am crezut și cred în acest titlu. De aceea nici acum nu înțeleg de ce George vrea cumva să demonteze toată implicarea noastră. Ce vrea să demonstreze. Mă depășește. Și nu sunt de acord, uman vorbind, cu mizeriile (altfel nu le pot numi) aruncate în live-ul său în spațiul public. Așadar, ca să răspund la multe întrebări care mi s-au pus și anticipat la cele care vor veni: Nu, dragilor, nu sunt de acord sub nicio formă cu ce a zis George Burcea. Voi avea una-două, zece, dacă va fi nevoie, discuții cu el, încât să înțeleg că a fost o greșeală. O rătăcire. Vreau să fie așa. În caz contrar, cu siguranță voi opri această colaborare, pentru că prin Hyperliteratura mi-am propus o sumedenie de lucruri (promovarea autorilor români, promovarea istoriei corecte a României, promovarea marketingului și comunicării românești mai nou, promovarea poveștilor românești per total), dar în niciun caz să fie agresate femeile, oricât de „românesc” ar părea acest lucru.Asta este așadar poziția mea fermă. Punct.”