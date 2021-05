Andreea Raicu, imagine controversată: Nu mă interesează ce zice lumea

Imaginea în care Andreea Raicu apare nud a strâns peste 43 de mii de aprecieri pe Instagram de când a fost postată și până acum. Printre cei care au admirat-o au existat şi câteva voci care nu au fost de acord cu gestul acesteia.

"Oare de ce să faci aşa ceva public?", "De ce în felul acesta şi tu? Bineînțeles, apreciez, îmi place să privesc, dar....", au fost două dintre comentariile postate de urmăritorii săi.

"Nu m-am gândit că va avea un impact aşa"

De curând, vedeta vorbit public despre decizia de a publica acea imagine.

”Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact aşa. Cred că dacă spuneam că mă mărit şi că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleţi, nu cred că ar fi fost aşa o discuţie. Eu am mai pus poze cu mine mai dezbrăcată, nu am înţeles de ce a fost nebunia asta. Am mai avut o fotografie în care eram dezbaracata de tot. Probabil ca am vorbit mai mult despre meditație și oamenii nu îi asociază pe cei care meditează cu cei care se dezbracă” a spus Andreea Raicu, în emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D.

"Eu mi-am asumat lucrul ăsta"

”Nu îmi dau seama de ce a fost impactul acesta atât de mare. Nu am stat să citesc toate comentariile. Am citit la început, după care nu am mai citit. Îmi trimiteau prietenii comentarii: "Pe tine nu te enervează unele comentarii negative?". Eu nu le citesc. În momentul în care aleg să fac un lucru, mi-l asum şi nu mă interesează ce zice lumea. Am citit până la un moment dat, dar în momentul în care eu sunt împăcată şi asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influenţeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta. Oricând cineva care este deranjat poate sa dea unfollow. Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media, atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbeşte urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a mai spus vedeta.