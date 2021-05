La începutul ediției de joi a emisiunii 'Culisele statului paralel' de la Realitatea Plus, moderatoarea Anca Alexandrescu a pus câteva întrebări, în mod retoric, prin care a atras atenția la cum unii violatori și criminali sunt liberați condiționat, iar alți condamnați, precum Liviu Dragnea, nu.

'Am decis să discut despre decizia zilei, despre decizia pe care instanța a luat-o astăzi în cazul lui Liviu Dragnea. Dar emisiunea nu este despre Liviu Dragnea, ci despre un principiu. Sunt sigură că foarte mulți oameni și-ar dori să înțeleagă cum funcționează acest mecanism al liberării condiționate.', a afirmat Anca Alexandrescu.

În continuare, Anca Alexandrescu a ridicat semnele de întrebare: 'Cum este posibil ca sute de criminali, violatori să obțină îngăduința judecătorilor și alți condamnați, fie că-i cheamă Liviu Dragnea sau altfel, să nu obțină? Ce face diferența? Care este producedura? Cum de în Comisia de liberarea la penitenciar este un judecător de rang înalt și, după ce se ia decizia acolo, se merge la o instanță, la un judecător de rang inferior? Așa spune legea.'

'Oare ce au răspuns criminalii și judecătorii de i-au convins să-i pună în libertate?'

Ea a afirmat că pare că 'cineva' poate să se joace cu astfel de decizii. Totuși, întreabă Anca Alexandrescu, ce le-au spus unii criminali și violatori judecătorilor de au ajuns să scape din închisoare?

'Oare cineva poate să se joace cu astfel de decizii? Pare că da. Cine poate să înțeleagă de ce sute de criminali și violatori au fost eliberați chiar anul trecut. Oare ce i-au întrebat judecătorii? Dacă au înțeles de ce sunt după gratii? De ce au fost condamnați? Oare ce au răspuns de i-au convins pe judecători să-i pună în libertate?', a mai adăugat moderatoarea.

În încheiere, ea a spus că 'dacă așa stau lucrurile, atunci nu putem să aplicăm dubla măsură. Toți infractorii care sunt dovedeți vinovați, trebuie să plătească. Toți cei care au furat, trebuie să dea banii înapoi. Dar toți trebuie să fie egali în fața legii, indiferent de cum îi cheamă. De ce la unii se aplică și la alții nu?'.

Dragnea rămâne după gratii

Liviu Dragnea va rămâne după gratii cel puțin până în luna august, când va putea cere din nou liberarea condiționată, a decis instanța.

"Chiar am încercat să aflu ce a vrut domnul judecător, am încercat să îl întrerup, să îi pun o întrebare firească - Cum, în cadrul unei proceduri de liberare condiţionată, judecătorul care judecă liberarea condiţionată îl întreabă pe omul care este în detenţie cum a înţeles, ce a înţeles, ce şi-a însuşit şi ce opinii are cu privire la condamnare. Aici, vorbim de liberare condiţionată. Nu trebuie confundată noţiunea de sancţiune, care este pedeapsa aplicată, cu noţiunea de executare a pedepsei. Una este ceea ce a înţeles dânsul... Și a şi spus domnul Dragnea: Am înţeles clar de ce am fost condamnat. Mi-am văzut de treaba mea în cadrul detenţiei.", a povestit ieri avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu.

Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea Comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova.