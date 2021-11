ANAF a început numărătoarea inversă: Doar 7 zile până la termenul limită de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează operatorii economici, contribuabili mici şi mijlocii, care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999, că 30 noiembrie 2021 este termenul limită de conectare a AMEF la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.Acest termen nu va fi prelungit.



Aşa cum am anunţat, în perioada imediat următoare, structurile abilitate de control vor întreprinde acţiuni de verificare cu privire la îndeplinirea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale, prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din O.U.G. nr. 28/1999, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a AMEF a ajuns la scadenţă.



Prin excepţie, potrivit art. 3 alin. (2) din OpANAF nr.435/25.03.2021, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere (Formularul F4110), prevăzută în Anexa nr. 2 la ordinul menţionat.



Nerespectarea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 8.000 şi 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANAF începe din 22 noiembrie testarea serviciului de chat destinat contribuabililor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează din 22 noiembrie serviciul de chat destinat contribuabililor, care va fi în teste până la finalul anului, a anunţat, miercuri, preşedintele instituţiei, Mirela Călugăreanu, într-o conferinţă pe teme de fiscalitate.



"În luna iunie 2021 a fost testat serviciul de chat ce urmează a fi lansat sub formă pilot şi (...) informăm contribuabilii cu privire la faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală lansează chat-ul, un nou serviciu electronic, disponibil începând cu data de 22 noiembrie 2021. Acest serviciu se află în faza de testare până la sfârşitul acestui an şi poate fi accesat de contribuabili. Prin intermediul serviciului de chat, contribuabilii pot beneficia de asistenţă în vederea accesării serviciilor disponibile pe portalul instituţiei noastre", a menţionat preşedintele ANAF.



În situaţia în care contribuabilii doresc alte informaţii decât cele cu privire la serviciile disponibile pe portalul ANAF, aceştia sunt rugaţi să apeleze la celelalte modalităţi de acordare a asistenţei, cum ar fi call-center-ul ANAF.



Mirela Călugăreanu a adăugat că acest call-center are în prezent capacitatea de a prelua 90 de apeluri simultan.