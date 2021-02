Ana Maria Roman, dată de gol de Gâdea: ”Speram să nu mă întrebi!” FAZĂ TARE cu Radu Tudor

„Poate noi reușim să ne imunizăm vaccinându-ne și nu îmbolnăvindu-ne”, a spus, vineri după-amiază, Ana Maria Roman la Antena 3. Alături de ea se afla și Mihai Gâdea, care a întrebat-o ulterior: „Sincer, de câte ori ai crezut că ești infectată în această perioadă?”

„Speram să nu mă întrebi, probabil acum colegii din regie, redacție râd, pentru că eu, aproape de fiecare dată când intram în tură, aveam coronavirus...”, a spus Ana Maria Roman, amuzată. „Și nu ai avut niciodată”, a zis imediat Mihai Gâdea.

„Nu am avut. Am acasă un pachet cu teste antigen. Îmi cumpăr periodic. Mama știe. Ultimul test l-am făcut luni”, a spus Ana Maria Roman.

„Cea mai tare fază a fost într-o seară. Plecasem acasă și îmi era foarte, foarte rău. Mă dureau mușchii. Mă durea capul. Stăteam întinsă și am adormit la televizor. La un moment dat, am deschis ochii, eram buimacă și m-am uitat înspre televizor. L-am văzut pe Radu Tudor cântând You can leave your hat on. A fost momentul în care am zis că am coronavirus, clar! Radu Tudor, în direct, cântând You can leave your hat on! Am zis că am halucinații”, a povestit Ana Maria Roman.

„Ai zis că e prea mult. Existau două variante. Ca tu să ai halucinații sau Radu să aibă coronavirus și să-l fi apucat cântatul”, a zis Mihai Gâdea.

„Ar fi imposibil, luând în considerare felul în care se protejează Radu”, a conchis Ana Maria Roman.