"Am fost şocată". Alexia şi Dima, transformare de senzaţie la Te cunosc de undeva: "Am stat 5 ore la make-up, fără pauză!" (FOTO)

Concurenţi unul şi unul au pornit în provocarea spectaculosului joc al transformărilor, într-un sezon al duetelor. Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu vor face spectacol la dublu, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Încă din prima gală, ce va fi difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ruleta i-a pus la grea încercare pe toţi. Printre „norocoşii” ediţiei se numără şi Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim care vor avea parte de o transformare de zile mari, la dublu, în Michael Jackson, cu piesa Thriller. „Am stat 5 ore pe scaun, în cabina de machiaj, fără nicio pauză! Asta ne-a adus nouă prima gală, o experienţă memorabilă. Un travesti, în cazul Alexiei, un personaj foarte complex şi foarte greu de dus. Având în vedere că e prima noastră reprezentaţie, ca echipă, la Te cunosc de undeva!, am avut emoţii foarre mari, pentru că am muncit enorm!”, a declarat Dima Trofim, care a mai completat: „Pe lângă antrenamentele de canto, coregrafie şi actorie, pe care le-am făcut la platou, ne-am şi întâlnit în fiecare zi ca să repetăm, pentru că prima gală ne-a adus un personaj mai degrabă de finală!”.

"Am fost de-a dreptul şocată"

Alexia Ţalavutis s-a declarat şi ea de-a dreptul uimită de prima provocare pe scena transforming show-ului de la Antena 1: "Am fost de-a dreptul şocată să primim Michael Jackson din prima! Mă aşteptam să începem cu ceva mai lejer, însă... Am stat 5 ore la cabina de machiaj în ziua galei, fără nicio pauză. Nu am mai îndrăznit nici să mâncăm, de teamă să nu stricăm machiajul, din respect pentru munca întregii echipe, care e una colosală.

Pentru momentul nostru din Thriller s-a folosit machiaj special, mulaje din latex şi foarte multe efecte lucrate cu grijă de echipa condusă de către Gabi Creţan. Lentilele negre ne-au dat mari bătăi de cap, întrucât sunt destul de opace, iar orientarea în spaţiu devenea un pic dificilă, mai ales că Furnica (profesoara noastră de coregrafie) a cam scos untul din noi la repetiţii, iar mişcările nu aveau voie să fie decât impecabile!”.

Mai mult, Alexia a completat: "Provocarea supremă la acest show este să cântam şi să dansăm în acelaşi timp şi, desigur, să nu uităm nici de actorie, aducând live pe scena Te cunosc de undeva! referinţe din videoclipurile artiştilor. Ceea ce facem noi e foarte greu!”.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenţi cu provocările ruletei, telespectatorii vor putea afla urmărind prima gală a transforming show-ului, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

