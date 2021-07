Alexandru Rafila, cea mai importantă clarificare despre valul 4 al pandemiei

Alexandru Rafila a vorbit marţi, 20 iulie, la Antena 3, despre numărul tot mai mic de români care se vaccinează, deşi România este ameninţată de valul 4 al pandemiei. Reprezentatul României la OMS a taxat afirmaţiile făcute de premierul Florin Cîţu, care spunea, în aprilie, că România îndeplineşte toate condiţiile să se ajungă la 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie.

„Trebuie să ne uităm puţin pe ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, ca să putem să ne dăm seama ce ne aşteaptă. Noi, în ultimele luni, în mod evident am avut un eşec al campaniei de vaccinare. Ştiţi bine declaraţia domnului prim-ministru am oprit pandemia, nu contează câţi s-au vaccinat - contează câte cazuri sunt şi aşa mai departe. Lucrul acesta a demobilizat şi mai mult oamenii, care oricum nu erau informaţi suficient, mai ales în mediul rural. (...) Acum am avut nevoie să vină comisarul european în România să ne spună că trebuie să intensificăm campania de vaccinare”, a zis Alexandru Rafila.

„Noi, de o săptămână, avem acel număr peste 1. Practic, dacă vrem să sperăm la o stabilizare sau la o reducere a numărului de cazuri, trebuie ca o persoană să nu îmbolnăvească mai mult de o persoană. Deci, raporul acesta supraunitar -1,7 este astăzi de exemplu şi arată că infecţia este în creştere. Dacă o să avem o dublare a numărului de cazuri în fiecare săptămână, atunci sigur că putem să discutăm despre valul 4. Eu sper să nu se întâmple, dar, pe de altă parte, trebuie să existe şi o responsabilitate, o asumare.

Dacă o să ajungem într-o nouă criză de sănătate publică, cineva ar trebui să îşi asume acest lucru, pentru că, nu poţi să spui că vaccinezi 5 milioane până la 1 iunie, după care spui că ai glumit şi că de fapt nu are niciun fel de importanţă”, a mai spus Alexandru Rafila.

Coronavirus: Trei decese înregistrate în ultimele 24 de ore și 95 cazuri noi

Trei decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Tot în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 95 de cazuri noi, din 31.286 de teste.

Până astăzi, 20 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.773 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.046.881 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 21 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 34.258 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 19.07.2021 (10:00) – 20.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 4 decese (2 bărbați și 2 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Brașov, Maramureș, Prahova și Municipiul București.

Unul dintre aceste decese este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate și s-a produs în luna noiembrie 2020, în județul Brașov.

Dintre cele 4 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani.

3 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 244. Dintre acestea, 36 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.565.266 de teste RT-PCR și 1.692.728 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.188 de teste RT-PCR (6.376 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.812 la cerere) și 18.098 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 540 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 424 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 33.192 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 36 de persoane.