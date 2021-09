Alexandru Arșinel și-a anunțat retragerea de pe scenă: 'Nu mă simt prea bine'

După ce a stat internat în spital timp de trei săptămâni, actorul Alexandru Arșinel a anunțat că va renunța 'ușor, ușor' la scenă. Alexandru Arșinel a mărturisit că a luat această hotărâre atât din cauza problemelor de sănătate, cât și din cauza faptului că pensia nu se mai poate cumula cu alte venituri.

'Tocmai ce m-am întors de la teatru. De fiecare dată când ies, am nevoie de odihnă, stăteam întins. Lumea vine la teatru de când acesta s-a redeschis. Eu însă nu am mai urcat pe scenă, nu am mai jucat în nicio piesă și voi renunța așa, ușor, ușor. Am o vârstă destul de înaintată, nu sunt bine deloc. Nu mă simt prea bine, am stat trei săptămâni în spital. În plus, acum pensia nu se mai poate cumula cu alte venituri', a spus Alexandru Arșinel pentru Impact.

Actorul a fost diagnosticat cu Covid-19 în luna aprilie și nici acum nu simte că și-a revenit complet: 'Sunt destul de nemulțumit de starea mea de sănătate. Totul mi se trage de la Covid, în combinație cu celelalte probleme pe care le aveam. Transplantul și Covidul se resping totalmente, la fel ca și tratamentele.', a mai spus actorul.

Alexandru Arșinel ia în calcul să plece cu soția sa la căsuța din Sinaia pe care o deține pentru a se recreea.

În 2017, lui Alexandru Arșinel i-a fost montat un stent, ca urmare a unui infarct. Patru ani mai devreme, în 2013, actorul a suferit un transplant de rinichi. De asemenea, de-a lungul timpului, mai multe intervenții la coloană.

La începutul lunii mai a.c., Alexandru Arșinel a fost externat de la Institutul 'Matei Balș' din Capitală, după ce s-a luptat cu Covid-19.

Arșinel, interviu pentru DC News în luna mai

După ce a fost internat în spital, în primăvara acestui an, Arșinel a oferit un interviu pentru DC News.

DC News: Cum vă simțiți, maestre, după ce ați fost externat din spital?

'Niciodată să nu crezi că după ce faci Covid-19 poți să fii bine, ci mai binișor, dar nu bine. Trăiești tot timpul cu o suspiciune... dar sper să nu se întâmple nimic rău. Eu am avut o situație mai dificilă pentru că a trebuit să întâmpin coronavirusul cu imunitatea scăzută din cauza transplantului de rinichi. Astfel tratamentul pe care îl iau în acest sens face să îmi scadă imunitatea, rezistența și iau zilnic medicamente imunosupresoare de opt ani,' a declarat Alexandru Arșinel.

